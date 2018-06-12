Коллективы из 12 стран приедут на фестиваль "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне"

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Коллективы из двенадцати стран приедут на ХХV Международный фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома Людмила Дударева.

"Фестиваль пройдет 23-24 июня и объединит около 1 тыс. участников из всех областей Беларуси, а также Румынии, Словакии, России (Татарстан), Молдовы, Литвы, Украины, Латвии, Эстонии и Польши. Впервые представят свою культуру коллективы из Дании и Индии. Некоторые страны делегируют своих представителей во второй и третий раз, и каждый год с новыми музыкантами и выступлениями. Это лучшее свидетельство, что наш фестиваль нравится", - подчеркнула Людмила Дударева. Она рассказала, что дальние гости приедут в Дубровно 22 июня. Этот день будет насыщен событиями: состоится празднование 625-летия города, будут организованы торжественное шествие представителей организаций района и участников фестиваля, церемония присвоения звания "Почетный гражданин Дубровенского района". Затем собравшиеся зажгут свечи в память о начале Великой Отечественной войны. Завершится день неформальной встречей на Кириевской кринице.

Мероприятия самого фестиваля пройдут на 16 площадках в Дубровно и агрогородках района. В первый день начнут работу подворья, посвященные юбилеям города и фестиваля. К этим датам приурочат открытие городских часов. Для райцентра это символично, потому что при графе Потемкине, в свое время владевшим этими землями, работала часовая фабрика, и изделия с надписью о месте производства хранятся в Эрмитаже.

В этот же день состоится конкурс эстрадной музыки "ВИА-ton", в третий раз подряд пройдет областной праздник-конкурс традиционной свистульки "Салавейка-2018". Мастера будут изготавливать их прямо на фестивале. Также откроются несколько выставок, в частности уроженца района, белорусского художника Николая Опиока. Посетит малую родину и драматург Алексей Дударев, он проведет встречу с читателями.

"Одна из традиций фестиваля - проведение митинга-реквиема на мемориальном комплексе "Рыленки". Здесь похоронены более 10 тыс. погибших солдат, освобождавших наш край. В этом году комплексу исполнится 45 лет, на очереди его реконструкция", - отметила Людмила Дударева.

После открытия фестиваля коллективы разъедутся по концертным площадкам. Ближе к ночи продолжить веселье можно будет на оpen air "Вечарына ў Дуброўне" и ночной дискотеке в районном Доме культуры.

Главной площадкой гуляний второго дня станет городской стадион, куда утром по улице Комсомольской пройдут театрализованным шествием участники фестиваля. Затем 25 коллективов дадут гала-концерт, который завершится традиционным обрядом проводов гостей "Пасахі - на лёгкія шляхі". "Пасахі" - местное блюдо, которое подают на стол в самом конце любой встречи, и гости понимают, что пора прощаться, а хозяева им желают легкой дороги. Вечером с концертом выступит ансамбль "Песняры". Затем небо над Дубровно озарит фейерверк.

Фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" проводится с 1993 года. За всю историю творческого форума его посетили около 32 тыс. участников из более 530 коллективов. До 2004 года фестиваль объединял регионы трех стран, через которые протекает Днепр. Затем к нему присоединились коллективы стран Балтии, и он начал расширять географию.-0-