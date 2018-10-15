Команда ЕВС прибывает в Беларусь для подготовки детского "Евровидения-2018"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Европейского вещательного союза (ЕВС) прибывает сегодня в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Сегодня в Беларусь прибывает команда Европейского вещательного союза, которая вместе с экспертами Белтелерадиокомпании будут работать над подготовкой главного шоу международного детского конкурса песни "Евровидение-2018". В частности, в Минск приедут шоу-продюсер конкурса Гордон Бонелло, режиссер телетрансляции Марек Мил и технический директор Тармо Кримм, который начнет свою работу с различными службами "Минск-Арены". Обустройство площадки конкурса начнется 5 ноября, ведь уже за неделю до шоу прилетят делегации стран-участниц. В их графике - записи совместной песни, репетиции и экскурсии", - рассказали в пресс-службе.

Официальный представитель Беларуси Даниэль Ястремский на репетициях сейчас оттачивает исполнение новой версии песни "Time". Его триумфальная композиция зазвучала новыми красками - специально к гала-концерту претерпела изменения аранжировка. Финальная версия хита уже доступна для прослушивания и скачивания на всех цифровых платформах.

"Подпевать Даниэлю можно будет не только у экрана телевизора, но и в "Минск-Арене". Правда, поклонникам конкурса стоит поторопиться, ведь все билеты в зрительный зал на главное мероприятие детского "Евровидения-2018" проданы, остаются лишь места на танцпол и на генеральный прогон, который абсолютно идентичен гала-концерту. Отличие лишь в том, что баллы, которые выставляет жюри во время генеральной репетиции, будут объявлены в прямом эфире во время финала",- отметили в Белтелерадиокомпании.

К слову, белорусы также смогут поддержать Даниэля Ястремского, проголосовав в прямом эфире и накануне главного шоу. Зрители из любой точки мира выразят предпочтения в интернете. За 48 часов до начала трансляции на официальном сайте конкурса можно будет определить своих фаворитов.

Организатором и координатором всех мероприятий международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-