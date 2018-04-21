21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Композитор Эдуард Ханок передал эксклюзивные права на четыре хита международному культурному центру. Информация об этом была озвучена в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Исполнять хиты на концертах, а также в теле- и радиоэфире из-за спора год назад запретил сам композитор. Сейчас музыкальный конфликт разрешен. Права на песни переданы международному культурному центру "Малиновка", который входит в структуру продюсерского объединения "СПАМАШ".
"Достигнуты соглашения о сотрудничестве и передаче нашему центру исключительных прав на исполнение четырех песен. Это "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завируха", и "Какой счастливый случай". Естественно, мы хотели бы, чтобы эти песни исполняли наши артисты. И, разумеется, мы бы очень хотели, чтобы эту песню продолжила исполнять певица, с именем которой неразрывно связаны эти легендарные хиты, Ядвига Константиновна Поплавская. Мы будем ее просить, чтобы она продолжила исполнять эти песни", - отметил художественный руководитель продюсерского центра "Малиновка" Леонид Ширин.
В телефонном разговоре с корреспондентом телеканала ОНТ передачу прав подтвердил и сам Эдуард Ханок. Композитор отметил, что с понедельника запрет снимается. Желающие исполнять песни должны обращаться в продюсерский центр.-0-
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