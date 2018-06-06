Концерт открытия "Славянского базара в Витебске" будет посвящен Году малой родины

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянского базара в Витебске" будет посвящен Году малой родины. Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА главный режиссер гала-концерта открытия фестиваля, заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" Марина Романовская.

По ее словам, в концерте открытия примут участие известные артисты из разных стран, лауреаты конкурса вокалистов прошлых лет.

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