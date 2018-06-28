"Копилка необычностей" откроется в июле в Витебске

28 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Копилка необычностей" откроется в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее истории частного коллекционирования.

Выставка с таким полностью оправдывающим себя названием будет работать в этом учреждении культуры с 4 июля. В экспозиции будут представлены произведения, созданные на специфических основах с помощью необычных материалов. Например, акварели на срезе яблочной косточки (чтобы их рассмотреть посетителям придется воспользоваться микроскопами), картины на птичьих перьях, бересте, морских камушках, пляжные сюжеты на листьях магнолии, увлекательные сюжеты из разноцветных пуговиц, тополиного пуха. И это далеко не полный перечень необычных экспонатов.

Весьма интересные экспонаты предоставил петербургский художник Виталий Касаткин, который нашел себя в живописи нефтью. Материал наносится на пластик специально разработанным инструментом, образуя на поверхности объемные тактильные фактуры. Во время работы выставки на фестивале "Славянский базар в Витебске" состоится несколько бесплатных мастер-классов под руководством мастера. Их участники нарисуют нефтью карту Беларуси и пейзаж Витебска.

Главная драгоценность "Копилки необычайностей" - исполненная из чистого серебра модель храма Рождества Христова на Шипке. Уникальное творение Сергея Казначеева, настройщика музыкальных инструментов из Чебоксар, создавалось автором 26 лет. Тончайшее мастерство исполнения получило высокую оценку и признание авторитетных экспертов и искусствоведов.

"Творчество сродни чуду. Материал для него лежит, растет, летает, плавает вокруг нас - стоит только внимательно посмотреть по сторонам. Превращая обычные вещи в источники искусства. В любой момент в любом возрасте для себя и для других можно сделать мир удивительным, необыкновенным, фантастическим", - подчеркнули в музее.

Проект подготовлен Музеем истории частного коллекционирования совместно с Международной Гильдией Мастеров и музеем "Русский Левша".-0-