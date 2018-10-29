Краски родной земли глазами белорусских живописцев можно увидеть в Минске 1 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная выставка живописи известных белорусских художников Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова "Краски земли" откроется в столичной галерее "Беларт" 1 ноября, сообщили БЕЛТА в галерее.

"На выставке "Краски земли" известные белорусские живописцы представят новые пейзажи, созданные во время пленэров в различных уголках Беларуси, а также Испании и Италии. Оба художника после окончания Белорусского государственного театрально-художественного института стали приверженцами лучших традиций белорусской реалистической школы", - отметил искусствовед, исследователь белорусского современного искусства Николай Пограновский.

По его словам, творчество Виктора Барабанцева отображает широкий диапазон интересов: портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая картина, живопись, выполненная в строгих рамках канонов церковного искусства. "Особое место в его творчестве также занимает историческая тематика, которая включает не только исторический пейзаж, но и портреты известных личностей белорусской истории. А вот Леонид Гомонов отдает предпочтение природному пейзажу. Его любовь к простым сюжетам, способность увидеть, казалось бы, в самых простых ландшафтах величие и красоту природы, стали характерными особенностями живописца", - рассказал искусствовед.

Виктор Барабанцев - член Белорусского союза художников. В 1999 году награжден медалью за заслуги в изобразительном искусстве, в 2010 году - медалью Франциска Скорины, является лауреатом премии "За духовное возрождение". Его произведения находятся в собраниях Национального художественного музея Беларуси, фондах Белорусского союза художников, Центра современного искусства в Минске, Государственного музея истории белорусской литературы.

Леонид Гомонов работает в станковой живописи, книжной графике и плакате. С 1991 года является членом Белорусского союза художников. Его произведения находятся в собраниях Национального художественного музея Беларуси, фондах Белорусского союза художников, Центра современного искусства в Минске, Литературно-мемориального музея Якуба Коласа.-0-