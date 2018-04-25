Квест-вояж по музеям разработали в Витебске

25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Квест-вояж по музеям города разработали в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

Квест "МузВОЯЖ" приурочен к 100-летию данного учреждения культуры, который будет отмечаться 12 ноября. Он позволяет посетить все филиалы витебской ратуши: художественный музей, музей истории частного коллекционирования, музей-усадьбу И.Репина "Здравнево". В каждом из них участникам в составе команды от одного до четырех человек предстоит выполнить по 20 заданий плюс еще столько же непосредственно в ратуше и по городу. Все ответы заносятся в маршрутную карту, которая потом сдается организаторам. Победителей ожидают приятные сюрпризы.

Выполнять задания команды могут в любой последовательности в течение 100 дней (с 18 мая по 26 августа), при необходимости нужно делать селфи участников на фоне объектов. Для успешного прохождения квеста сотрудники рекомендуют внимательно изучать музейное пространство, информационные стенды, выставочные залы, экспонаты, картины, фотоснимки. А в случае необходимости даже позволяют пользоваться информацией с интернет-ресурсов, подсказками родственников, знакомых, принесенными с собой энциклопедиями, книгами, журналами и газетами.

Подведение итогов игры и награждение команд-участниц состоится в ратуше 29 августа в 18.00. "Путешествие по основным музейным площадкам Витебска позволит всем участникам не только прочувствовать азарт игры, но и в полной мере осознать, что посещение музеев - это очень интересно и увлекательно, подарит целую гамму положительных эмоций от приятно проведенного времени с друзьями и родственниками", - отметили сотрудники.-0-