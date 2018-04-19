Ларс фон Триер впервые за 7 лет представит новый фильм на Каннском кинофестивале

Известный режиссер Ларс фон Триер готовит к выпуску свой новый фильм. Представит новинку он на Каннском кинофестивале впервые с момента запрета участвовать в данном мероприятии, который был наложен на него еще в 2011 году.

Датский режиссер наиболее известен широкому зрителю своими работами "Девушка с татуировкой дракона" и "Танцующая в темноте". Новая работа фон Триера называется "Дом, который построил Джек". Кинолента рассказывает о молодом американце, которому потребовалось 12 лет, чтобы превратиться в искусного серийного убийцу. Главные роли достались Уме Турман, Мэтту Диллону и Райли Кио.

Напомним, что в 2011 году датчанину запретили участвовать в Каннском кинофестивале из-за того, что в ходе пресс-конференции он заявил, что Адольф Гитлер "сделал много неправильных вещей, но и ему можно симпатизировать".

71-й Каннский кинофестиваль состоится в период с 8 по 19 мая. Председателем жюри назначена Кейт Бланшетт.