Лейтмотивом белорусского павильона на Московской книжной ярмарке стал Год малой родины

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лейтмотивом национального павильона Беларуси на 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарке стал Год малой родины. Об этом заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич сегодня на церемонии открытия павильона, передает корреспондент БЕЛТА.

"По традиции книготорговое предприятие "Белкнига" вместе с издательствами привезли достаточно много книжных новинок, - сказал журналистам Александр Карлюкевич. - Прежде всего они посвящены ключевым событиям в общественно-политической и социальной жизни страны. Эта литература, которая посвящена Году малой родины, книги по краеведению, страновому туризму, книги, которые рассказывают о каких-то особенностях Беларуси".

По словам министра, книжные издательства Беларуси реагируют на просьбы покупателей и посетителей московской ярмарки, а также белорусов, живущих в Москве. "Это видно и по массовым изданиям белорусских классиков, и по книгам, которые посвящены белорусскому языку, рассказывают о главных историко-культурных достопримечательностях Беларуси", - подчеркнул он.

Беларусь привезла на московскую ярмарку широкий ассортимент художественной, образовательной литературы, книг с переводами на белорусский язык произведений других национальных литератур. "Очень много книг, показывающих связи белорусских писателей с писателями России, - констатировал Александр Карлюкевич. - Причем это книги, изданные не только в Беларуси, не только книги писателей из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Чечни, Калмыкии, переведенные на белорусский язык, но еще и книги белорусских авторов, изданные на языках народов России".

Продолжая эту тему, министр информации анонсировал круглый стол, посвященный связям белорусских литераторов, который состоится 6 сентября в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. В этом мероприятии примут участие российские переводчики, писатели, книгоиздатели, деятели культуры.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит в российской столице с 5 по 9 сентября. Она развернулась в одном из самых крупных павильонов ВДНХ. Участниками выставки-ярмарки стали более 300 издательств из 25 стран, которые представили свыше 100 тыс. наименований книг.-0-

Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА