22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературная встреча к Дню единения народов Беларуси и России пройдет в Минске 30 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

В Президентской библиотеке Беларуси пройдет мероприятие с участием авторов, которые наиболее активно в своем творчестве отражают богатое историческое наследие обеих стран, способствуют процессам строительства Союзного государства. Стихи, прозаические произведения озвучат известные белорусские авторы Михаил Поздняков, Иван Юркин, Валентина Поликанина, Инна Фролова, Сергей Трахименок, Анатолий Шарков, Елена Хорошевич. Будет звучать и музыка: в честь белорусско-российской дружбы песню "Одна душа" исполнит бард Геннадий Парыкин. К белорусским коллегам присоединится член Союза писателей России главный редактор калининградского журнала "Берега" Лидия Давыденко.

На встрече Союз писателей Беларуси представит свежий номер журнала писателей Союзного государства "Белая вежа", выход в свет которого состоится в преддверии Дня единения народов Беларуси и России.

Творческое сотрудничество Союза писателей Беларуси с Президентской библиотекой установилось давно и имеет хорошие результаты. "В библиотеке состоялся ряд презентаций книжных новинок белорусских авторов. Недавно прошедшая XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка позволила расширить формат деловых отношений: с особым интересом Союз писателей поддержал представленный на выставке проект библиотеки "PROчтение", участие в котором приняли известные белорусы. Авторитетные лица, рассказывая о своих любимых книгах, расширяют круг поклонников захватывающего чтения. Нам всем очень важна эта весомая пропаганда книги", - рассказала Елена Стельмах. -0-