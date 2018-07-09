Букеровская премия назвала лучшую книгу за 50 лет

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом "Золотой букеровской премии". Его роман "Английский пациент" 1992 года признан лучшей книгой за 50 лет премии, сообщает ТАСС.
"Английский пациент" - это тот редкий роман, который проникает под кожу и настаивает, чтобы вы вновь и вновь к нему возвращались, каждый раз принося удивление и наслаждение", - сказала на церемонии вручения премии в Лондоне член жюри, британско-пакистанская писательница Камила Шамси.
Лучшая книга за 50 лет была выбрана путем открытого голосования, на которое было выставлено пять книг: "Волчий зал" Хилари Мэнтел, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса, "В свободном государстве" Видиадхара Найпола, "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли и "Английский пациент" Майкла Ондатже.
По мотивам романа "Английский пациент" в 1996 году британский режиссер Энтони Мингелла снял одноименный фильм, получивший девять "Оскаров", в том числе в номинациях за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Действие книги "Английский пациент" происходит в итальянском монастыре, где за обгоревшим пациентом ухаживает канадская медсестра. События происходят во время Второй мировой войны, Североафриканской кампании, где противостояли друг другу англо-американские и итало-германские войска.
Нынешнее вручение "Золотого Букера" приурочено к 50-летию Букеровской премии. В 1993 году лучшей книгой за 25 лет существования премии стали "Дети полуночи" Салмана Рушди. В 2008 году это же произведение было признано лучшей книгой за последние 40 лет.-0-
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