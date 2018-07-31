Лучшие фото БЕЛТА в июле

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Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Лукашенко обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений и деятельность ЕАЭС
На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Безвиз для болельщиков II Европейских игр будет действовать с 10 июня по 10 июля 2019 года
В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Политика
Беларусь и ЕС проведут в сентябре переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии
В борьбе с торговлей людьми важно объединение международных усилий - Купчина
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Чан Чжэньмин: задача CITIC Group - реализовать на практике всепогодную дружбу Беларуси и Китая
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября
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Кобяков об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются
Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт почти на 40%
Доходы республиканского бюджета за I полугодие составили Br11,5 млрд
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7% до $16,4 млрд
Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей шампиньонов
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"Машина времени", фудкорт и развлечения для всей семьи: "ХмельновFEST" пройдет 25 августа в Минске
Четыре медали завоевали белорусские школьники на олимпиаде по физике в Португалии
В Беларуси планируется внести изменения в закон о туризме
ВС не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков
Административный запрет на посещение соревнований для болельщиков-хулиганов вводится в Беларуси
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Проходные баллы на бюджет выросли в вузах Брестской области
Лодзинское воеводство заинтересовано в сотрудничестве в сельском хозяйстве с Витебской областью
Минские спасатели провели экскурсию для детей из Китая
Большая игровая зона, фуд-корты и крутые хэдлайнеры - "День танкиста" в Минске пройдет с размахом
Около 200 молодежных и семейных экипажей задействованы в уборочной в Гродненской области
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Дата начала суда по делу Коржича будет назначена со дня на день - ВС
Суд в Бресте приговорил россиянку к трем годам колонии за провоз марихуаны через границу
Выявлены новые факты хищения денежных средств борисовского "Автогидроусилителя"
В Гродно милиция разыскивает мучавшего кота мужчину
В жлобинском дворе трехлетний мальчик попал под колеса кроссовера
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Функция групповых звонков появлась в WhatsApp
Штаб-квартира Facebook появится в Лондоне
Tesla выпустила ограниченную серию досок для серфинга
МОМ в Беларуси и Viber будут давать советы выезжающим за границу через мессенджер
В мире
Взрыв автобуса в Афганистане: 8 человек погибли, 40 ранены
Rolls-Royce королевы Елизаветы II выставлен на аукцион
Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии
Убытки немецких фермеров из-за жары достигнут миллиарда евро
КНДР и Республика Корея могут убрать посты охраны в демилитаризованной зоне
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Лучшие фото БЕЛТА в июле
В проекте TheatreHD с 1 по 29 августа покажут лучшие британские постановки
За песни ІІ Европейских игр можно проголосовать на сайте Белтелерадиокомпании
Музей Достоевского подготовил экскурсии для гостей Дня белорусской письменности
Выставка к 80-летию народного артиста Беларуси Игоря Лученка открывается 8 августа
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Виктория Азаренко победно стартовала на теннисном турнире в американском Сан-Хосе
Национальный стадион для пляжного футбола открылся в Минске
Белорусы завоевали 13 наград на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Белорусские футболистки заняли 3-е место на Balaton Сup-2018 в Венгрии
Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье
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Создатели "Стартрека" напишут сценарий к сериалу "Властелин колец"
Московскую квартиру Левы из "Би-2" ограбили
"Хабл" сделал фото Марса и Сатурна с близкого расстояния
Кристен Стюарт возглавит троицу новых "Ангелов Чарли"
В память о звезде "Форсажа" сняли документальный фильм
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Уборочная, мясо-молочный комплекс и дороги - Лукашенко принял с докладом губернатора Минской области
Президент
Кобяков об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются
Экономика
МАРТ сможет выносить предупреждения для недопущения ценовых сговоров
Экономика
Сегодня квартиру в Минске от "Евроопт" в прямом эфире разыграет Анатолий Котов! Также своих обладателей найдут 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов! Начало в 18.20!
Общество
В Беларуси планируется внести изменения в закон о туризме
Общество
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Кобяков об уборке в сложных погодных условиях: нужна жесткая технологическая дисциплина
16:39
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Кобяков: использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо
16:32
Экономика
Лучшие фото БЕЛТА в июле
16:30
Культура
Конкурс "Мисс Вселенная-2018" пройдет в Таиланде
16:22
В мире
ЕЭК установила метод определения доли метилового спирта в автомобильных охлаждающих жидкостях
16:21
Общество
Погодные условия в ближайшие дни будут благоприятными для проведения уборочной - Белгидромет
16:20
Общество
Бюджетники в IV квартале должны получать 80% от средней зарплаты по стране - Кобяков
16:19
Экономика
Более 50 инициатив реализовано в Гомельской области по проекту ЕС/ПРООН
16:11
Регионы
ЕЭК приняла рекомендации по правилам отбора лабораторных проб пищевой продукции
16:11
Экономика
Кобяков поручил МАРТ оперативно реагировать на необоснованный рост цен
16:03
Экономика
Генподрядчик передал на обслуживание энергетикам Витебскую ГЭС
16:00
Регионы
Кобяков об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются
15:56
Экономика
Гособлигации Беларуси в 2018-2020 годах будут размещаться на финансовом рынке России
15:56
Экономика
Спасение от жары. В Тбилиси впервые провели водный фестиваль
15:55
В мире
Три дня подряд в августе "Беларусь 3" посвятит юбилеям известных деятелей культуры
15:41
Культура
Rolls-Royce королевы Елизаветы II выставлен на аукцион
15:32
В мире
Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии
15:24
В мире
Беларусь и Оман обсудят сотрудничество в сфере культуры, искусства, архивного дела
15:13
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Онлайн-конференция о либерализации условий ведения бизнеса в строительстве пройдет на сайте БЕЛТА 2 августа
15:12
Экономика
Мобильные пункты для заготовки крови планируется открыть во всех областях Беларуси
15:02
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Лучшие фото БЕЛТА в июле
Культура
31.07.2018 | 16:30
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в июле по адресу:
http://best-photo.belta.by/july2018
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Новости рубрики Культура
Три дня подряд в августе "Беларусь 3" посвятит юбилеям известных деятелей культуры
15:41
Беларусь и Оман обсудят сотрудничество в сфере культуры, искусства, архивного дела
15:13
Фотовыставка расскажет историю Дома-музея I съезда РСДРП
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Французский актер Жан Рено отмечает юбилей
08:06
Симфонический оркестр Беларуси выступил с "Вечерней симфонией" в Бресте
29 июля, 09:19
Впервые в Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути"
27 июля, 21:39
Съемки исторической драмы о судьбе Янки Купалы начались в Беларуси
27 июля, 20:17
Иосиф Кобзон вновь госпитализирован
27 июля, 08:13
Испанский киномюзикл о фламенко покажут 28 июля в Верхнем городе
26 июля, 18:59
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Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам
Онлайн-конференция о либерализации условий ведения бизнеса в строительстве пройдет на сайте БЕЛТА 2 августа
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До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 августа
Дата начала суда по делу Коржича будет назначена со дня на день - ВС
Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии
Литовские пограничники из-за перебоев с электричеством не оформляют транспорт в "Шальчининкае"
Белорусы завоевали 13 наград на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Минские спасатели провели экскурсию для детей из Китая
Вице-премьер и министры проведут в августе приемы граждан в Совмине
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Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел
Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
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ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"
Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
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Кредитная активность белорусов
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Президент
Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
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Лукашенко рассчитывает на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений с Марокко
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Беларусь и ЕС проведут в сентябре переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии
В борьбе с торговлей людьми важно объединение международных усилий - Купчина
Беларусь на международном уровне отстаивает идею единства действий в борьбе с торговлей людьми - Дапкюнас
Экономика
Кобяков об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются
Кобяков об уборке в сложных погодных условиях: нужна жесткая технологическая дисциплина
Кобяков: использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо
Происшествия
Дата начала суда по делу Коржича будет назначена со дня на день - ВС
В Бресте двух военнослужащих приговорили к трем месяцам ареста за издевательства над сослуживцами
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В хозяйствах Беларуси достаточно сил и средств для эффективной уборочной кампании
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Александр Сабодин
Снятие ограничений на расчеты электронными деньгами ускорит развитие рынка Форекс в Беларуси
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Вячеслав Колосков
В Беларуси немало талантливых футболистов, которые могут добиться успехов
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Георгий Катулин
Безвиз в 30 дней позволит шире продемонстрировать туристические возможности Беларуси
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Национальный архив готовит к 75-летию освобождения Беларуси издания о партизанском движении
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Наталия Павлюченко
Белорусы стали больше интересоваться своими лицевыми счетами в ФСЗН
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Кому - история, кому - пиар
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Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Мнения
Леонид Заяц
В хозяйствах Беларуси достаточно сил и средств для эффективной уборочной кампании
Мнения
Павел Легкий
Региональные СМИ не должны уступать республиканским
Мнения
Георгий Катулин
Безвиз в 30 дней позволит шире продемонстрировать туристические возможности Беларуси
Мнения
Вячеслав Колосков
В Беларуси немало талантливых футболистов, которые могут добиться успехов
Мнения
Александр Сабодин
Снятие ограничений на расчеты электронными деньгами ускорит развитие рынка Форекс в Беларуси
Регионы
Проходные баллы на бюджет выросли в вузах Брестской области
Более 50 инициатив реализовано в Гомельской области по проекту ЕС/ПРООН
Генподрядчик передал на обслуживание энергетикам Витебскую ГЭС
Спорт
Виктория Азаренко победно стартовала на теннисном турнире в американском Сан-Хосе
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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера
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Взрыв автобуса в Афганистане: 8 человек погибли, 40 ранены
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Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
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Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
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13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
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Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Ольга Попко,
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Новый антимонопольный закон: подробности
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Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-конференция
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Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич
2 августа, 11:00
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
26 июля
Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Онлайн-конференция
Павел Демешко,
Олег Барановский,
Святослав Бринкевич
20 июля
Возможности и потенциал развития ядерной медицины в Беларуси
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
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