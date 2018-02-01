Лучшие фото БЕЛТА в январе

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Куда сходить в Минске в выходные: парк волшебных фонарей, ожившие книги и шоу иллюзионистов
Подготовку сельхозтехники к посевной в Гомельской области планируется завершить до 1 марта
Фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест" соберет в Гродно коллективы из 8 стран
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Кристальная честность экспертов и раскрытое дело прошлых лет - Лукашенко обсудил со Шведом развитие Госкомитета судэкспертиз
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"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
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Утверждена государственная инвестпрограмма на 2018 год
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В ПВТ прошел круглый стол ИТ-сообщества, Генпрокуратуры и силовых ведомств
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01.02.2018 | 16:36
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БМЗ почти в пять раз увеличил прибыль от реализации продукции в 2017 году
Новая линия сепарирования торфа заработает на "Витебскоблгазе"
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Новые размеры минимальных потребительских бюджетов
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Дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами обсуждались на заседании ТКГ в Минске
Следующее заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 14 февраля
Экономика
Беларусь в 2018 году должна экспортировать фармпродукции на $200 млн
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В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий
Происшествия
Две женщины пострадали в аварии с легковушкой и микроавтобусом в Минске
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Дело об убийстве в 2009 году жительницы Могилевской области направлено в Верховный суд
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Беларусь и Huawei планируют реализовать совместный проект по поставке сетевых решений для медицины
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Мнения
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Около Br74,4 млн направят в Минске в этом году на соцзащиту и содействие занятости
Работа некоторых пригородных автобусных маршрутов в Минске изменится с 6 февраля
ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018"
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Группа белорусских спортсменов отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан
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В Боливии из-за наводнений пострадали 50 тыс. семей
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе
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Николай Карницкий,
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6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
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Наталия Долгова
29 ноября
Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
22 ноября
Финансовый рынок Беларуси: возможности для частного инвестора
Онлайн-конференция
Татьяна Рыбак
9 ноября
Новации бухгалтерского учета курсовых разниц
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Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
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10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
5 февраля, 14:00
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля, 10:00
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Пресс-конференция
Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк
15 января
Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы
Пресс-конференция
Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-центр
Пресс-конференция
5 февраля, 14:00
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля, 10:00
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Онлайн-конференция
Лидия Ермошина
22 января
Местные выборы-2018
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
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