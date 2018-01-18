18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший книжный магазин определят в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Заявки на участие в республиканском конкурсе "Лучший книжный магазин" принимаются до 31 января. К участию приглашаются книжные магазины независимо от формы собственности, размера торговой площади и товарооборота. Победители будут определяться в основных, специальных и персональных номинациях: "Лучший книжный магазин Республики Беларусь", "Лучший книжный магазин г.Минска", "Лучший региональный книжный магазин", "Лучший книжный магазин по реализации детских книжных изданий", "Лучший книжный интернет-магазин", "Открытие года", "Читаем вместе", "Лучший руководитель книжного магазина", "Лучший специалист книжной торговли".

Торжественная церемония награждения победителей состоится во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Положение о конкурсе размещено на сайте Мининформа. Материалы на конкурс могут быть присланы в бумажном виде на адрес: 220050, г.Минск, ул.Володарского, 16, ком.507 либо в виде электронного документа на e-mail: sirp-info@yandex.ru.

Республиканский конкурс проводят Союз издателей и распространителей печати и ОАО "Белкнига" при поддержке Министерства информации.-0-