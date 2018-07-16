Марчел Рошка получил Гран-при конкурса 27-го "Славянского базара в Витебске"

16 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Церемония награждения стала главным событием торжественного закрытия фестиваля "Славянский базар", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники из Румынии и Казахстана по итогам двух дней финала получили равное количество баллов - 156. Судьба Гран-при зависела от председателя международного жюри, народного артиста России, Молдовы и Украины Александра Морозова, который в итоге отдал свой голос (а вместе с ним специальную награду "Золотая Лира" и $20 тыс. денежного приза) Марчелу Рошке.

Примечательно, что 28-летний победитель по специальности дирижер. Является основателем коллектива "Джаз-Композишн-энд-Лайт-Мьюзик". Участвует в ТВ-программах и шоу, работает в оркестре и пишет музыку.

"В моей творческой жизни уже есть много наград, но эта на сегодняшний день занимает первое место, - признался счастливый победитель. - Думаю, я достоин этого Гран-при: я много работал над собой, своим голосом. Перед фестивалем почувствовал, что это мой год, и был решителен. Конечно, я очень благодарен жюри за их решение. А еще моим родителям. Счастлив быть здесь, где повстречал так много прекрасных и дружелюбных людей".

Кроме Гран-при победитель увезет массу положительных эмоций, впечатлений и большой список номеров телефонов новых друзей. Над тем, как распорядиться деньгами, Марчел еще не думал. Но они наверняка пригодятся ему для реализации творческих планов: молодой человек готовит к выпуску песню. А в будущем надеется покорить "Евровидение" и "Новую волну".

Лауреатом первой премии (и обладателем денежного приза в $15 тыс.) в итоге стал казахстанец Амре. Украинка Мила Нитич, отставшая от лидеров всего на 2 балла, удостоена второй премии и $10 тыс. Третью премию (и $5 тыс.) поделили белорус Евгений Курчич и Сильвия из Польши, набравшие 151 балл.

Обладателями специальной премии Парламентского собрания Союза Беларуси и России стали Евгений Курчич и Анастасия Карабешкина. И эта же талантливая россиянка удостоилась спецприза Президента Беларуси "Славянская надежда", который ей вручил заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета фестиваля Василий Жарко. Отмечена и яркая кубинская исполнительница Ребека Эмбиль, которая удостоена спецпремии имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство".-0-