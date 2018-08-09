Масштабная выставка к 100-летию со дня рождения Израиля Басова откроется в НХМ 15 августа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 живописных и графических работ Израиля Басова представит ретроспективная выставка "Премудрость построила себе дом…", приуроченная к 100-летию со дня рождения мастера, ставшего классиком белорусского искусства ХХ века. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном художественном музее Беларуси.

На вернисаже 15 августа гости увидят многие произведения, которые будут демонстрироваться впервые. Это работы из собраний Национального художественного музея Беларуси, Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, фонда Белорусского союза художников, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, коллекции семьи художника.

Организаторы построят выставку таким образом, чтобы дать объемное представление о жизни и творчестве художника. Живописные и графические работы дополнит развернутая информационная зона, включающая фотографии и документы, видеоочерк, подготовленный международным спутниковым телеканалом "Беларусь 24". Запланирована также экскурсия от куратора и интерактивная программа "Оранжевый дом" для детей младшего и среднего школьного возраста.

Слова притчи, взятые в качестве названия юбилейной выставки, как нельзя точно характеризуют жизнь и творчество художника. Басов во всех смыслах этого слова построил свой художнический дом. Строгий и тонкий мастер, стоявший особняком среди поколения белорусских художников второй половины ХХ века, он в противовес официальным приоритетам сумел сохранить верность собственной творческой позиции и создать свой выразительный и узнаваемый стиль.

Искусство Басова еще при жизни вызывало много споров. Несмотря на членство в Союзе художников БССР, долгие годы мастер был обречен на творческое одиночество. Формальная смелость его живописи, освобождение от социальной дидактики соцреализма обусловили его крайне скупую выставочную судьбу и отсутствие персональных выставок. И только после смерти художника пришло признание его одним из талантливых и ярких мастеров белорусского искусства.

Главным образом, объединяющим в себе практически всю выставку, является дом - устойчивый символ духовного устроения. Обычный блочный дом становится у Басова носителем множества ассоциаций. Это храм, дворец, центр мира и космос. Дома художника разные: большие и яркие, занимающие центральное положение и уходящие вглубь композиции, топографически узнаваемые и абстрагированные. Но все они исполнены значимых смыслов, в них соединилось сакральное и профанное, обыденное и величественное. Для художника дом - это не только функция, это сакральное пространство и философия жизни.

Выставка "Премудрость построила себе дом…" будет работать до 16 сентября.-0-