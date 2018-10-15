Мелодрама "Холодная война" откроет кинофестиваль "Лістапад"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмом открытия 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" станет мелодрама Павла Павликовски "Холодная война", сообщили БЕЛТА организаторы фестиваля.

Предыдущая работа режиссера - оскароносная "Ида" - в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада". "Открыть 25-й "Лістапад" картиной "Холодная война" - символичный жест. Наш фестиваль одним из первых в мире отметил "Иду", теперь уже классику нового польского кино, которая позволила Павлу Павликовски оказаться в числе ведущих режиссеров мира. К тому же проблематика "Холодной войны" связана с коммунистическим пространством и конфронтацией систем Востока и Запада. "Лістапад" обращается к кинематографиям, которые вышли из этого прошлого, поэтому нам важно подключиться к триумфу фильма. Но главное в картине - не политика, а история любви, которой претят границы и запреты, о труднодостижимом счастье и парадоксах человеческой натуры. Кроме того, это атмосферное кино, стилизованное под лирические шедевры авторского кинематографа в эпоху его бурного расцвета", - сказал программный директор "Лістапада" Игорь Сукманов.

"Холодная война" рассказывает о невозможной любви в невозможное время. Виктор и Зула - так же, к слову, звали родителей Павла Павликовски, которым посвящена картина, - знакомятся на руинах послевоенной Польши. Из-за разного происхождения и несхожих темпераментов кажется, что они совершенно несовместимы, но на протяжении десятилетий они то встречаются, то расстаются в Варшаве, Берлине, Югославии, Париже. С участием политики, превратностей судьбы и их собственных недостатков.

Церемония открытия 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" пройдет в кинотеатре "Москва" 2 ноября. Учредители мероприятия - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. -0-