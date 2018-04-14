Международная академия оркестрового искусства пройдет 18-21 апреля в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международная академия оркестрового искусства пройдет 18-21 апреля в Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА в БГАМ.

Среди почетных гостей образовательно-творческого проекта - прославленные исполнители, лауреаты международных конкурсов: солист Национального симфонического оркестра Франции Андрей Ковалинский (труба), солист Израильского симфонического оркестра профессор Иерусалимской академии музыки и танца имени С.Рубина и Тель-Авивского университета Евгений Егудин (кларнет), профессор Johns Hopkins Peabody Institute (США) Александр Фитерштейн (кларнет), солист Национального симфонического оркестра Литвы доцент Литовской академии музыки и театра Сергиюс Кирсенко (туба).

Запланированы мастер-классы специалистов в области ансамблевого и оркестрового искусства, творческие встречи, научно-практическая конференция "Сольное и оркестровое духовое исполнительство: современное состояние и перспективы", а также концерты с участием коллективов и солистов из числа почетных гостей, преподавателей и студентов Белорусской государственной академии музыки.

Концерт-открытие I Международной академии оркестрового искусства пройдет 19 апреля в Большом зале Белорусской государственной филармонии с участием студенческого симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки под руководством обладателя медали Франциска Скорины Андрея Галанова. В числе солистов - Андрей Ковалинский (труба), Евгений Егудин (кларнет), Сергиюс Кирсенко (туба), Александр Фитерштейн (кларнет), а также учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Иван Моисеня (труба).

На следующий день, 20 апреля, в концертном зале "Верхний город" состоится концерт ансамбля флейтистов "Нимфы" Белорусской государственной академии музыки и квартета кларнетистов академии.

Заключительный концерт I Международной академии оркестрового искусства с участием камерного оркестра Белорусской государственной академии музыки (художественный руководитель и главный дирижер Петр Вандиловский) и малого симфонического оркестра БГАМ (дирижер Юрий Караваев), а также солистов из числа почетных гостей, преподавателей и студентов академии запланирован на 21 апреля в Белорусской государственной академии музыки.

Главными задачами проекта являются освоение студентами передового опыта известных музыкантов оркестровых коллективов, овладение современными приемами сольного и оркестрового исполнительства, совершенствование навыков игры в оркестре.-0-