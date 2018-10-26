Международный фестиваль "Анимаевка-2018" открылся в Могилеве

26 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня, 26 октября, состоялась церемония открытия ХXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

В кинотеатре "Родина" аншлаг, сотни юных зрителей пришли сюда на встречу с любимыми мультяшными героями и сказочными персонажами. Многие из них в виде ростовых кукол встречали ребят и их родителей прямо на входе, общались, шутили, вовлекали в игру, а также предлагали сделать селфи на память.

"За 20 лет проведения фестиваля у него появилась своя история, неповторимая аура и душа, - отметил на открытии заместитель председателя Могилевского облисполкома, председатель оргкомитета фестиваля Андрей Кунцевич. - В этом году на празднике анимации будет представлено более 400 мультфильмов из 47 стран. Это говорит о значимости и популярности творческого проекта, поскольку далеко не каждый фестиваль может похвастаться такой широкой географией участников".

По мнению зампреда облисполкома, "Анимаевка" действительно интересна и привлекательна благодаря не только широкой конкурсной программе, но и возможности общения, обмена опытом на площадках форума во время круглых столов, творческих встреч и мастер-классов. "У меня нет сомнения, что фестиваль подарит всем его участникам незабываемые мгновения приобщения к самому доброму, самому светлому и теплому искусству, которым является анимация", - сказал Андрей Кунцевич.

Заслуженный деятель искусств Беларуси режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорь Волчек подчеркнул высокий уровень организации форума. "Мне есть с чем сравнить, то, что происходит на празднике анимации в Могилеве выше всех похвал - это высший пилотаж", - считает он.

По его словам, в этом году очень представительная конкурсная программа: в основной конкурс анимационных фильмов из 404 заявленных вошла 61 работа из 31 страны. Наиболее серьезно на фестивале представлена Россия, хорошая программа сформирована Францией, достойно выглядят немецкие аниматоры. "Ну, а Беларусь в этом году представлена 18 фильмами, большинство из них - новые проекты, в том числе детских и студенческих анимационных студий", - сказал Игорь Волчек.

По традиции на форуме состоятся конкурсы детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Во время праздника анимации пройдут показы мультфильмов как для детей, так и для взрослых во всех кинотеатрах Могилева, любители анимации смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с выдающимися режиссерами Беларуси, России и Украины и познакомиться с презентациями об искусстве анимации.

Идея проведения фестиваля анимационных фильмов принадлежит Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре того же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопроката" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля, и с каждым годом география стран-участниц расширяется.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-