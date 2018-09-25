Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининградской области

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в пятнадцатый раз пройдет с 6 октября по 30 ноября в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На площадках в Калининграде и Светлогорске будут представлены самые разнообразные виды современного и классического искусства.

"Программу юбилейных, пятнадцатых "Балтийских сезонов" откроет спектакль "Реверс" Московского театра мюзикла, премьера которого состоялась в феврале этого года и стала одним из самых ярких и запоминающихся событий театральной жизни столицы", - отметили в пресс-службе.

По словам художественного руководителя и генерального продюсера "Балтийских сезонов", заслуженного деятеля искусств РФ Давида Смелянского, "Калининград - второй город в России, зрители которого смогут увидеть совершенно новое, уникальное явление - на стыке театра и цирка, хореографии и акробатики.

Фестиваль посетит звезда мировой клоунады Хоуш-Ма-Хоуша. Комик из Германии представит на фестивале новый сольный спектакль.

"Завершит фестиваль грандиозное джазовое шоу, главным участником которого станет звезда мировой величины, пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев," - рассказали в пресс-службе.