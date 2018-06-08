Международный фестиваль русскоязычных театров начался в Берлине

Международный фестиваль "Мир русского театра" открылся 8 июня в Берлине. На протяжении пяти дней русскоязычные театры из разных стран покажут свои лучшие спектакли.
Театральный форум представляет собой независимый социально-культурный проект российского журнала "Театрал". Все спектакли представлены на русском языке, но сопровождать их будут субтитры на немецком и английском языках.
Фестиваль проходит в культурном центре "Адмиралспаласт". В нем принимают участие восемь театров из Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Польши, США и Швейцарии. Предварительно все спектакли прошли отбор экспертным советом, в состав которого вошли авторитетные театральные критики и специалисты из России. Открывает фестиваль вечером 8 июня спектакль "Прелести супружеских измен" театра "Кулисы" из германского Дюссельдорфа.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы театральных критиков и режиссеров, встречи с обсуждением спектаклей.
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