Международный фестиваль "ТЕАРТ" приглашает волонтеров

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", который пройдет с 20 сентября по 16 октября в Минске, приглашает волонтеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Стать частью команды могут люди разного возраста начиная с 18 лет. Претендентам необходимо заполнить анкету волонтера до 17 августа на сайте форума.

Претенденты должны владеть английским и другими языками стран - участниц форума. Для работы на международном фестивале приглашаются: волонтеры сопровождения иностранных театральных коллективов из Франции, Польши, Финляндии, Республики Корея, Литвы, России, Бельгии, волонтеры-переводчики для мероприятий с участием иностранных гостей, помощники на местах проведения мероприятий, волонтеры-помощники организаторов фестиваля, волонтеры пресс-центра - предпочтительно студенты факультета филологии либо журналистики с обязательным знанием иностранных языков, волонтеры-фотографы, SMM-волонтеры и волонтеры билетной и хозяйственной служб.

Работа волонтером представляет возможность познакомиться с талантливыми людьми, найти единомышленников, попробовать себя в новом деле, а также увидеть работу фестиваля изнутри. Кроме того, это возможность получить бесценный и уникальный опыт, отметили организаторы одного из главных культурных событий осени.

Организаторами международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" выступают Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-