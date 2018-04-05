Международный фестиваль театров кукол пройдет в Минске 18-21 мая

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международный фестиваль театров кукол пройдет в Минске с 18 по 21 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском государственном театре кукол.

Этот масштабный форум, проходящий раз в два года, представит зрителю 14 спектаклей из семи стран мира. Впервые в фестивале примут участие коллективы из Ирана, Болгарии, Испании. Поделиться своим творчеством приедут лучшие театральные компании Франции, Израиля, России и все государственные театры кукол Беларуси. Всего за предыдущие фестивали Минск посетили более 60 театров из разных уголков мира.

Юбилейный фестиваль обещает удивить не только широтой географии стран-участниц, но и возрастной направленностью спектаклей: большинство постановок адресованы взрослой аудитории. Традиционно организаторы фестиваля формируют программу так, чтобы у зрителей была возможность увидеть не только новые и уже высоко отмеченные специалистами спектакли, но и в полной мере ощутить все жанровое многообразие современного театра кукол. Представленные спектакли нынешней программы - это смелое сочетание хореографии, пантомимы и классических форм театра.

Особенно яркой в этом году обещает быть белорусская программа форума. Отечественные коллективы привезут самые свежие работы, созданные на стыке традиций и эксперимента.

Детская программа фестиваля будет представлена трогательными постановками из Израиля ("Портняжка" The Train Theater) и Витебска ("Умка" Белорусский театр "Лялька").

Традиционно во время фестиваля будут проводиться мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками. Также всех ожидает уникальный вечер театральной музыки от группы "Нагуаль". Музыканты готовят обновленную программу из композиций, написанных специально для театров кукол.

Спектакли форума пройдут на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и Белорусский государственный театр кукол.-0-