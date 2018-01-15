Минчанка Татьяна Цыганова стала призером международного конкурса черно-белой фотографии

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка Татьяна Цыганова заняла второе место на одном из престижных международных конкурсов черно-белой фотографии Monochrome Awards International Black & White Photography Contest по итогам 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Белоруска стала призером в профессиональной категории "Фотоманипуляции" благодаря снимку Strange burlesque with feather - портрет женщины в винтажном стиле.

В конкурсе Monochrome Awards 2017 года приняли участие около 9 тыс. фотографов из 87 стран. Все снимки-победители включаются в итоговый коллекционный альбом, их авторы получают возможность быть представленными на выставках по всему миру и в интернет-пространстве.

Monochrome Awards International Black & White Photography Contest (Англия) - один из самых серьезных мировых конкурсов черно-белой фотографии, проходит ежегодно. Жюри - международное, состоит из 28 известных фотографов Европы и Америки.

В конкурсе могут участвовать как профессионалы, так и любители, для чего существует деление на эти две категории. Все фотографии конкурса относятся к определенной тематике: "Абстракции", "Архитектура", "Концептуальная фотография", "Фэшн", "Художественная фотография", "Пейзажная фотография", "Природа", "Ню", "Люди", "Фотожурналистика", "Фотоманипуляции", "Портрет", "Жизнь диких животных". В каждой теме определяются победители - три первых места. Некоторые фотографии, выделенные жюри, награждаются почетными дипломами - Honorable Mention.

Это не первый успех Татьяны как фотографа. В частности, в прошлом году она вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии конкурса Sony World Photography Awards, обойдя более 105 тыс. других авторов из 182 стран, со снимком своей дочери.-0-