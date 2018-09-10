Минск под IOWA зажег парк Победы мириадами огней

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хэдлайнеры Дня танкистов превратили Минск в город-сказку и зажгли парк Победы мириадами огней, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабный праздник, организованный Мингорисполкомом, Wargaming и Министерством обороны, который с полудня 9 сентября собрал в музейно-парковом комплексе "Победа" тысячи зрителей, завершился при свете софитов и фонариков мобильных телефонов у главной сцены.

Поколению 1990-х, возможно, не так много говорило название группы, открывавшей программу. Но для многих "Танцы минус" - это легенда наравне с Земфирой и прочими громкими именами российской рок-обоймы. К тому же с первых нот песни "Город" слова сами всплывали в памяти даже поколения 2000-х. Ведь это хит на века. Для фронтмена "Танцы минус" Вячеслава Петкуна любовью по-умолчанию является его родной Санкт-Петербург. "Из Ленинграда", культурной столицы России, он передавал привет и поздравления столице Беларуси, которую, как ему показалось, сами минчане любят не менее сильно, чем он - свой город-мечту.

Под еще одну культовую композицию "Цветут цветы" дневной город погас окончательно, и среди огней уже другой любви на сцене появилась IOWA, которая зарядила вечер танцевальным драйвом. Песня за песней заполняя топ самых ожидаемых залом композиций ("Маршрутка", "Улыбайся", "Простая песня", "Мои стихи, твоя гитара", "Мама" и др.), группа заставляла многотысячную аудиторию на поляне ликовать, двигаться в такт, пусть даже и "Плохо танцевать". Солистка Катя Иванчикова искренне радовалась возможности выступать перед родной белорусской публикой (могилевские корни коллектив не закапывает, а гордится ими и всячески пиарит), которая понимает и принимает их намного лучше других. Может, оттого артистка так непосредственно общалась, заигрывала, зажигала и осыпала публику блестками конфетти. Ведь нам же нравится "Одно и то же". Под эту песню свет софитов заливал сцену, отражаясь в зеркальных перчатках вокалистки, а вся поляна, усыпанная огнями фонариков от мобильников, стала отражением ночного неба - словно миллион звезд пали на землю.

Если у полной жизни IOWA пульсом бьет бит, то у "Бумбокс" тягучий фанк-рок и хип-хоп виниловым звучанием и соответствующими текстами настраивал на минорный лад. Но это отнюдь не мешало зрителям в первых рядах у сцены демонстрировать чудеса танцевального искусства. Между тем, другие, устроившись удобно в лаунж-зонах, смотрели концерт на больших экранах. А бывалые любители городских гуляний занимали лучшие места для наблюдения за салютом. И скоро небо воссияло другими, рукотворными звездами. Которые зажигают, когда душа просит праздника.-0-

Фото Оксаны Манчук