Минск в выходные закрывает летний музыкально-туристический сезон

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в эти выходные, 22-23 сентября, закрывает летний музыкально-туристический сезон, сообщили БЕЛТА организаторы.

Завершающие концерты проекта "Пешеходка" минчане смогут услышать 22 сентября. С 13.00 до 20.30 перед зрителями выступят человек-оркестр под творческим псевдонимом Dancing legs & Shaking hands, группы Mipband, коллектив "Юго-Запад" (скрипка, три гитары и барабаны), Дима Мамин с традиционной программой уличного караоке, танцоры из школы Zizzi, команды "Оркестр Фишера", "Бульвар" и др. Также гостей приглашают на занятия тай-чи - древнему китайскому искусству работы с телом, сознанием и энергией, танцы под бразильские барабаны.

Кроме того, 22 сентября в Минске в третий раз состоится фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар", который продлится до 23.00. Белорусам представят яркую и колоритную национальную культуру Азербайджана, которая разбавит золотую белорусскую осень гранатовым оттенком.

День Индии пройдет 23 сентября с 13.00 по 17.00. Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту - традицию древнего индийского боевого искусства, а знаменитая индийская сказительница из Великобритании доктор Сима Ананд расскажет истории из индийской мифологии и литературы. На детской площадке удастся послушать индийские сказки, посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.

Летний музыкально-туристический сезон в Минске открылся 5 мая. Афиша включала 125 мероприятий, в том числе тематические программы, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню Победы, Дню города, республиканский фестиваль-ярмарку "Вясновы букет", танцевальные мастер-классы, шоу "На грани". Горожане могли стать участниками исторических реконструкций, найти развлечения для детей на проекте "Пешеходка Kids", побывать на "Оркестровой сиесте". С полудня до 22 часов по выходным работали четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где со своим творчеством знакомили уличные музыканты и театры, танцевальные клубы.

В нынешнем сезоне уже прошло 14 праздников национальных культур. Свои традиции представили Швеция, Россия, Польша, Литва, Молдова, Израиль, Грузия, Греция, Республика Корея, Италия, Армения, Турция, впервые - Великобритания и Эстония. Состоялись концерты "Джазовые субботы" и "Классика у ратуши", которые традиционно собирают аншлаги на площади Свободы.

Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города.-0-