Могилевский облдрамтеатр покажет премьеру "Без Егора будет горе"

24 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Премьера спектакля "Без Егора будет горе" по одноименной пьесе белорусского драматурга Василя Ткачева пройдет 25-27 января в Могилевском областном драматическом театре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Постановка приурочена к юбилею писателя – 1 января 2018 года ему исполнилось 70 лет. "Известный белорусский прозаик и драматург, лауреат престижных премий, член Союза писателей и Союза театральных деятелей Беларуси родился и живет в Гомельской области. Несмотря на это его жизненный и творческий путь тесно связан с Могилевской областью, - рассказали в драмтеатре. - Именно на нашей сцене он дебютировал как драматург спектаклем "Седой аист", а его "Последний", который и сегодня в репертуаре театра, пользуется неизменным успехом. В ноябре 2017 года Могилевский областной театр кукол совместно с МЧС представил премьеру спектакля для детей "Взрослые игрушки, или Непослушная спичка" по пьесе Василя Ткачева. В этом же месяце впервые показали сказку "Одна дома" в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.Дунина-Марцинкевича".

Пьеса "Без Егора будет горе" ("На все село один мужик") была написана в 2012 году изначально на белорусском языке, а позже текст был переведен автором на русский. Произведение ставилось профессиональными и любительскими театрами Беларуси и ближнего зарубежья. В Могилевском областном драматическом театре покажут последний вариант пьесы. В веселой и немного грустной народной комедии с песнями и танцами затрагивается всегда волнующая тема отцов и детей, старшего поколения и молодежи, любви к своей малой родине.

В спектакле заняты ведущие актеры театра: народный артист Беларуси Григорий Белоцерковский, заслуженный артист Беларуси Василий Галец, ведущие мастера сцены Галина Угначева и Галина Лобанок, а также молодые актрисы Мария Рудакова и Юлия Ладик. Режиссером и художником-постановщиком выступает Александр Дольников, который также знаком могилевскому зрителю жизнерадостными и человечными постановками. В 1984-1987 годы он возглавлял труппу Могилевского областного драматического театра, позже работал здесь как приглашенный режиссер и художник-постановщик. Последняя его работа - спектакль "Сказки старого Арбата", премьера которой состоялась 27 января 2017 года, продолжает идти при аншлаге.-0-