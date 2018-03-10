"Море" Айвазовского станет центром интерактива в Музее Белорусского Полесья 11 марта

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей Белорусского Полесья приглашает 11 марта пинчан и гостей города на интерактивный проект "Море - любовь Айвазовского", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Ирина Федорович.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурный выходной" и будет посвящено одному из самых успешных художников XIX века Ивану Айвазовскому. В этот день посетители узнают интересные факты из биографии выдающегося мариниста и баталиста, чьи картины находятся в лучших музеях мира, в том числе Музее Белорусского Полесья в Пинске.

"Айвазовский говорил, что море - это его жизнь. Во время мероприятия мы расскажем о нем не только как о художнике, но и о мужчине, личности, проведем сравнительный анализ его картин с работами других маринистов того времени. Хотим, чтобы посетители поняли, почему Айвазовский считается непревзойденным маринистом. За несколько часов он мог написать огромное полотно. Ему не было равных тогда, и сейчас его феномен быстрого письма остается нераскрытым", - отметила старший научный сотрудник.

Основной точкой интерактива станет картина "Море", написанная Иваном Айвазовским в 1847 году. Полотно размером 175 х 260 см находится в постоянной экспозиции в зале русской живописи XVIII-XIX вв. В пинский музей работа поступила из Государственного художественного музея БССР в 1962 году. На картине изображено штормовое море. В центре - накренившийся парусник, команда которого сражается с непогодой. Единственными свидетелями этого противостояния являются чайки, кружащиеся над пенными волнами. Зритель может ощутить запах морской воды, буйство стихии, ее переменчивость и непостоянство.

Проект "Культурный выходной" в Музее Белорусского Полесья проходит дважды в месяц. Всякий раз сотрудники музея предлагают посетителям новую тему для интерактивной встречи.-0-