"Мумий Тролль" стал свежим ветром "Славянского базара в Витебске"

19 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Финальный проект XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - концерт группы "Мумий Тролль" - музыкальным штормом северных морей взбудоражил публику Летнего амфитеатра, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершающий штрих форума вышел бело-сине-полосатым. Как всегда, фанаты в тельняшках встречали любимцев - Илью Лагутенко и команду. В зале почти аншлаг - и в этом зрительском море такие разные, но одинаково счастливые лица.

С того момента, как 20 лет назад группа "Мумий Тролль" мощной вспышкой заявила о себе, дав новый импульс российской рок-музыке, фактически она же единственная оставалась верна этому курсу. Уникальная и всегда словно свежий ветер. А еще пунктуальная: концерт "Мумий Тролль" стал на фестивале первым начавшимся вовремя.

Словно шпион в шляпе и очках, но выдаваемый гипнотическим голосом, Илья Лагутенко пропел-промурлыкал "Становится душно, становится жарко...". И с первой песни зрители уже не могли спокойно сидеть на местах, двигались, танцевали, стягивали куртки, согреваемые музыкой и драйвом. Так два часа и более 20 композиций - более двух десятков поводов чувствовать себя на гребне волны.

Если "Девочка" подняла ползала, то "Утекай" уже все сектора скандировали стоя, срывая голоса. Подсвечивали "Забавы" огнями фонариков своих мобильных, словно маяки подавали сигналы морякам.

"Впервые в истории "Мумий Тролль" мы здесь с вами на "Славянском базаре", - напомнил вдруг Илья Лагутенко. - Потому представим широкий спектр дискографии группы за все годы, мы ждали этой встречи. Это же просто "Фантастика"!"

И "Ответственный за романтику" исполнил обещание. Музыканты повышали градус счастья виртуозными проигрышами. Сколько эмоций было от одной лишь брошенной в зал барабанной палочки, которую передавали по рядам! И вообще ударник Олег Пунгин был в этот вечер в ударе. Например, повеселив шуткой-игрой "Морская фигура, замри": поставив в классические рокерские позы остальных участников, сам взялся за гитару и вокал.

Где Владивосток, а где Витебск. Но все же именно "Владивосток 2000", как и в любом другом городе до этого, зал пел не щадя связок.

Наступило время исполнения желаний. С первого куплета следующего трека "Медведица" Илья Лагутенко протянул микрофон в зал, ища желающего выплеснуть неудержимый более напор энергии и эмоций. И быстро нашел. Удачливая девушка - диджей "Радио-Витебск" не упустила возможности спеть с кумиром дуэтом, а после едва не плакала от счастья.

Если до концерта "Мумий Тролль" самым успешным проектом этого года в Летнем амфитеатре называли программу двух балканских оркестров - Бреговича и Кустурицы, то после несмолкаемого гула, свиста и аплодисментов, которыми зал стоя вызывал любимцев на бис, с данным утверждением можно поспорить. "Это по любви", уверен Лагутенко. И, отвечая взаимностью, исполнил по многочисленным просьбам хит "Дельфины". А композиция "Жимолость" из нового студийного альбома этого года стала залогом продолжения любви. И, возможно, обещанием когда-нибудь еще вернуться в Витебск.-0-