Музыкальный экскурс "От барокко до современности" проведут 11 августа в Верхнем городе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыку разных эпох можно услышать 11 августа на территории Верхнего города столицы в программе "От барокко до современности" - пятого концерта фестиваля "Классика у ратуши с velcom", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Музыкальное путешествие в этот вечер захватит сразу четыре столетия, гидом по которым станет заслуженный коллектив Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" Минской области". Дирижировать будет талантливый и харизматичный лауреат международных конкурсов Александр Хумала, а солировать в сопровождении оркестра - скрипачка Оксана Герасименок, баянист Андрей Цалко и вокалистка Большого театра Беларуси Ирина Кучинская (сопрано).

Сменять друг друга будут классика Вивальди и Моцарта, романтические мелодии Форе, Респиги и Уильямса, пестрое звучание современности с зажигательными ритмами и острыми гармониями Пьяццоллы и Маркеса.

Начало выступления - в 20.30 на пл. Свободы. Вход свободный. А с обеда и до вечера гуляющая по территории Верхнего города публика сможет насладиться выступлениями музыкантов проекта "Пешеходка".

Проект "Классика у ратуши с velcom" Мингорисполком организует в четвертый раз. В этом году он стартовал 14 июля, и каждую субботу по 25 августа публике представляют мировые шедевры и композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям. Также в программу включены редко исполняемые произведения. До завершения остается три вечера. Кроме уже упомянутого, 18 августа планируется программа Minsk festival orchestra, 25 августа - "Классика встречает рок".-0-