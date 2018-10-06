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РЕПОРТАЖ: "Глушанский хуторок": колорит традиций и обрядов сельской глубинки

Культура 06.10.2018 | 16:45
На празднике
На празднике

В поселке Глуша Бобруйского района сегодня прошел традиционный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок". Как и всегда, он собрал множество участников из разных районов Могилевской области, а также гостей из России. Уловить колорит и притягательность праздника в сельской глубинке отправился и корреспондент БЕЛТА.

Поскольку Глуша знаменита развитием и возрождением такого традиционного промысла, как гончарство, стартом мероприятия стало открытие гончарного двора и пленэра по керамике. Идея его создания родилась у местного мастера Александра Орлова и его бобруйских коллег Юрия и Валерия Бовды. До сих пор в Глуше был только гончарный класс, но в развитии и популяризации этого традиционного для местечка ремесла решили идти дальше. Под это приспособили просторный деревенский дом, где разместили необходимый инвентарь и оборудование.

"Это будет и мастерская, и музей одновременно, где любому желающему мы будем рассказывать об истории гончарства, показывать процесс изготовления традиционной керамики: от подготовки глины до ее обжига. Также мы будем проводить для гостей и туристов мастер-классы, на которых они смогут изготовить собственными руками сувениры, познакомиться с различными техниками обработки керамики", - рассказал Юрий Бовда.

Сегодня в "Ганчарне" прошли первые мастер-классы по изготовлению керамических горшков, а также молочению готовых изделий. По словам Александра Орлова, молочение (молочный обжиг) - это один из самых древних способов обработки керамики. "Оно придает черепку водоотталкивающие свойства, получается очень интересный декоративный эффект - изделия приобретают красивый коричневый оттенок, становятся более гладкими, приятными на ощупь. А рецепт молочения керамики очень простой: нужно полностью покрыть изделие молоком и нагреть до температуры около 300 градусов", - поделился мастер.

Еще одним важным событием фестиваля, которое привлекло большое количество молодежи, стала презентация необычной остановки. Ее в народе уже прозвали "Остановкой Адамовича". Все дело в том, что павильон остановки общественного транспорта "Глуша" на Октябрьской улице в центре поселка стал объектом стрит-арта. Известный минский художник Александр Благий нарисовал внутри павильона огромный портрет известного писателя и общественного деятеля Алеся Адамовича, а рядом цитату из его воспоминаний о посещении Глуши. Все это на фоне символического леса, который ассоциируется с партизанским движением, ведь об этом много писал Алесь Адамович.

На внешней стороне остановочного павильона размещена карта Беларуси, где особо выделен поселок Глуша, а сверху надпись: "Прыпынак Адамовiча". Эту остановку планируется сделать своеобразным нулевым километром, от которого будут указатели к дому, где некоторое время жил Алесь Адамович, улице, названной в его честь, к кладбищу, где он похоронен, к памятнику, другим местам, связанным с писателем.

А на фестивальную поляну тем временем прибывало все больше и больше гостей, чтобы окунуться в традиции и быт сельской глубинки. И здесь хозяева не подвели: на тематических подворьях звучала музыка, проводились традиционные обряды, игры, конкурсы и сельские забавы, а столы традиционно ломились от домашних вкусностей.

На главной сцене поддерживали праздничное настроение коллективы художественной самодеятельности из Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского, Славгородского и Хотимского районов. Здесь же прошел и традиционный районный конкурс белорусской песни "Люблю цябе, Белая Русь".

В рамках недели интеграции и сотрудничества фестиваль посетили официальные делегации Ветлужского и Воротынского районов Нижегородской области, Вологодского района Вологодской области (Россия). Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района Юлия Дурягина впервые на празднике, и у нее масса положительных впечатлений. "Все очень здорово, масштабно, а самое главное - душевно! Много людей в национальных костюмах. И я вижу, как у вас бережно относятся к сохранению национальных традиций, популяризации народного творчества. В рамках предстоящего V Форума регионов Беларуси и России мы планируем с Бобруйским районом подписать соглашение о сотрудничестве. А одним из первых шагов станет участие творческих коллективов Бобруйщины на межрегиональном фольклорном фестивале "Деревня - душа России", который проходит в Вологодской области", - сказала российская гостья.

Впервые на празднике развернулся "Казацкий стан". Казачество Бобруйского района познакомило со своими традициями и бытом, состоялись показательные выступления по джигитовке. А для самых юных посетителей сегодня работали детские площадки и аттракционы.

Порадовала гостей насыщенная и колоритная концертная программа с участием лучших районных коллективов художественной самодеятельности. В формате праздника народного творчества также прошли ярмарки-продажи ремесленной и сельхозпродукции.

Сергей КУЛЯГИН,

ФОТО автора,

БЕЛТА-0-

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Теги
Бобруйск, Могилевская область, народное творчество, праздник, ремесленники, репортаж, сельское хозяйство
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