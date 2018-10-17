На конкурсе дебютов "Лістапада" будут преобладать картины азиатских стран

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурсе дебютов "Молодость на марше" XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" будут преобладать картины азиатских стран, сообщил журналистам директор программ игрового кино форума Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На конкурсе дебютов "Молодость на марше" будут представлены 11 картин со всего мира, но преобладать будут фильмы азиатских стран. Кинематограф этого региона невероятно интересен, и нам хотелось представить его в разных ипостасях. Будет авторское кино и картины, рассчитанные на широкую публику и аудиторию. Будет также организован специальный внеконкурсный показ. Мы представим участникам форума яркого дебютанта - китайского режиссера Ху Бо, которого, к сожалению, мир кино очень рано потерял. Его работа "Слон сидит спокойно" стала настоящей сенсацией на последнем Берлинском международном кинофестивале. Кроме того, у нас есть уникальная возможность показать и его раннюю работу, которую практически никто не видел. Это короткометражная лента "Человек в колодце". Рекомендую с большим вниманием отнестись к лентам дебютантов, потому что, как показывает практика, многие из них становятся известными режиссерами, на которых кинематограф будет ориентироваться в ближайшие 10-15 лет", - рассказал Игорь Сукманов.

По его словам, фестиваль "Лістапад" - это окно в мир, который показывает состояние кинематографа разных стран. "Нам хочется, чтобы на фестивале каждый нашел свой фильм. Кино должно отображать реальную жизнь, только тогда оно будет интересным и востребованным", - отметил директор.

Основная программа конкурса игрового кино сфокусирована на лентах стран посткоммунистического пространства. "К слову, фильмы Центральной и Восточной Европы, бывшего Советского Союза, Китая, Кубы, Вьетнама, несмотря на свою экзотичность, поднимают такие же проблемы, как и у нас. И с этой точки зрения, какое бы кино мы ни посмотрели, оно обязательно отзовется в нашем сердце и разуме. Поэтому совершенно не случайно фильмом открытия фестиваля станет "Холодная война". Проблематика ленты связана с коммунистическим пространством и конфронтацией систем Востока и Запада" , - подчеркнул Игорь Сукманов.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. -0-