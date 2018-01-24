Накануне юбилея Высоцкого продажи его сборников возросли в девять раз

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи сборников Владимира Высоцкого и книг о культовом поэте накануне 80-летия со дня его рождения возросли в девять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы сети книжных магазинов "Московский Дом книги".

Самой продаваемой в 2017 году стала книга воспоминаний друзей и коллег актера "Все не так, ребята…", она была издана в январе 2017 года и долгое время держалась в топе продаж изданий, так или иначе связанных с именем поэта. На втором месте оказался сборник стихов Владимира Высоцкого "Я не люблю...".

Также были популярны книга воспоминаний Вениамина Смехова "Здравствуй, однако…", книга из серии ЖЗЛ "Высоцкий" Владимира Новикова, "Мой Высоцкий" Аллы Демидовой, "Высоцкий. Над пропастью" Юрия Сушко.

Музыкальная гостиная откроется в номере-музее Высоцкого в гостинице Новогрудка Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут в Новогрудке 25 января. Районный центр на протяжении нескольких лет собирает в этот день поклонников творчества поэта из Беларуси и России.

По-прежнему вызывают интерес киноленты с участием Владимира Высоцкого, такие как "Вертикаль", "Карьера Димы Горина". Не менее популярен документальный фильм, посвященный актеру и поэту, "Нет, ребята, все не так... ". Меломаны в 2017 году предпочитали сборники самых любимых песен музыканта на DVD-дисках, также большой популярностью пользовались записи концертов и монологи Высоцкого на виниловых пластинках.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Его дебютом стала небольшая роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана", с которого и начиналась легендарная "Таганка" Юрия Любимова. Уже на следующий год молодой артист принимает участие сразу в трех премьерах - "Антимиры", "Десять дней, которые потрясли мир", "Павшие и живые". Самой яркой его ролью стал Гамлет в трагедии Шекспира. Наиболее примечательными работами Высоцкого в кинематографе считаются его роли в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек". Владимир Высоцкий вошел в историю также как автор и исполнитель песен.

Закончился жизненный путь Владимира Высоцкого в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.-0-