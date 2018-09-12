Народная артистка СССР Татьяна Доронина отмечает юбилей

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М.Горького Татьяна Васильевна Доронина сегодня отмечает 85-летие.

Она сыграла в десятках театральных постановок и фильмов, исполнила так полюбившиеся зрителю песни "Нежность", "И я была девушкой юной", "Господа юнкера". Трижды была признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В школьные годы она занималась в кружках французского языка, художественной гимнастики, пения. В раннем возрасте в ней зародилась непреодолимая любовь к театру, поэтому девочка решила, что станет актрисой.

Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину "Вам неизменно сопутствует успех как необыкновенно яркой актрисе, одаренному режиссеру и блестящему руководителю прославленного Московского Художественного академического театра имени Горького", - говорится в поздравлении.

В 1956 году Татьяна Васильевна окончила Школу-студию им. В.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М.Горького в Москве. Во время учебы она вышла замуж за Олега Басилашвили, молодые актеры распределились в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола, там они прослужили до 1959 года.

В 1959 году главный режиссер Большого драматического театра им. М.Горького Георгий Товстоногов пригласил Доронину и Басилашвили к себе в театр и сразу же дал Татьяне Васильевне роль Надежды Монаховой в пьесе Горького "Варвары". После этой роли Доронина несколько лет была одной из ведущих актрис театра. Имя Дорониной зазвучало на весь Ленинград, на многие ее спектакли стали толпами ломиться зрители, среди них: "Идиот", "Поднятая целина", "Три сестры", "Римская комедия", "Моя старшая сестра". Актриса покинула театр в 1966 году в связи с новым замужеством и переездом из Ленинграда в Москву. Вторым мужем актрисы стал театровед и театральный критик Анатолий Юфит, однако вместе они были всего три года. Третьим избранников Дорониной стал драматург и сценарист Эдвард Радзинский.

С 1966 года Татьяна Доронина была в труппе МХАТа СССР им. М.Горького. В 1972 году перевелась в Театр им. В.В.Маяковского, где плодотворно работала до 1983, а потом по приглашению О.Н.Ефремова снова вернулась во МХАТ. За это время Доронина успела выйти замуж за актера театра и кино Бориса Химичева, развестись с ним в 1982 году и выйти замуж за работника ЦК ВЛКСМ и Главного управления нефтепромышленности Роберта Тохненко.

В кино Доронина дебютировала в 1955 году, исполнив роль Зои в картине "Первый эшелон". Широкую известность она получила после фильмов "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха", "Рабочий поселок".

С 1987 года Татьяна Доронина возглавляет Московский Художественный академический театр им. М.Горького.

Сейчас Татьяна Доронина не снимается в кино, она занимается театральными постановками, выступая в качестве режиссера. Театр, по признанию самой Дорониной, был и остается ее самой большой любовью.

Татьяна Доронина имеет множество званий и наград. Среди них: заслуженная артистка РСФСР (1964), народная артистка РСФСР (1969), народная артистка СССР (1981), орден Дружбы народов (1994), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), орден Почета (2008), медаль Франциска Скорины (1994, Республика Беларусь).

В Москве к 85-летию Татьяны Дорониной сеть кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу фильмов с ее участием. Всего планируется провести около 30 бесплатных показов в 10 кинотеатрах сети. Фильмы с участием Дорониной можно будет посмотреть с 12 по 15 сентября, вход свободный.-0-