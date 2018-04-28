Народная игра "Ящур" станет историко-культурной ценностью

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная молодежная игра "Ящур" деревни Гута Воропаевского поселкового Совета Витебской области войдет в Государственный список историко-культурных ценностей. Предложение одобрила Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На основе воспоминаний местных носителей традиционной культуры, которые родились в 1910-30-х годах и свидетельствуют о широком распространении игры "Ящур" (по-местному "Яшчар") на Поставщине, игра была восстановлена в 2012 году участниками фольклорного кружка Гутского социально-культурного центра на деревенских вечеринках, которые проводятся на Рождество, Купалье, на пасхальной неделе.

Когда начинается игра, выбирается ведущий - парень-Ящур, которого переодетым сажают в центре, и вокруг него движется хоровод девушек с песней. Во время хоровода Ящур выбирает себе "деву", с которой он снимает платок или венок, а потом каждая девушка поет Ящуру традиционную песню-просьбу и выполняет его задания, чтобы вернуть вещь. На вечеринке танцуют краковяк, лявониху, польку и другие танцы, а также играют в народные забавы "Адам и Ева", "Исповедь", "Голубка", "Ручеек", "В киселя", "Золото" и другие.

Этнографическая вечеринка в деревне Гута с аутентичным музыкальным сопровождением представляет интерес и для туристов как своеобразная изюминка этого края.-0-