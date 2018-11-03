Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой сегодня исполняется 80 лет

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливой актрисе, народной артистке Беларуси Зинаиде Петровне Зубковой сегодня исполняется 80 лет.

Родилась Зинаида Зубкова 3 ноября 1938 года в поселке Ульяновка Ленинградской области. Ее отец был капитаном корабля в Кронштадте, служил на подводной лодке, мама работала заведующей производством на фабрике "Большевичка". Во время войны отец погиб на фронте, а Зинаида с мамой оказалась в Латвии. Именно там, в Даугавпилсе, она начала заниматься в театре-студии, организованном режиссером Сергеем Радловым. Потом поехала в Минск поступать в Белорусский государственный театрально-художественный институт, где ей довелось учиться у Константина Санникова.

Еще будучи студенткой, вместе с однокурсницей Лилей Давидович Зинаида Зубкова работала в Купаловском театре, в котором служит и по сей день. Ныне она одна из наиболее опытных актрис, ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы. Ее кредо: жить, значит, работать.

Среди лучших ролей актрисы - работы в спектаклях "Извините, пожалуйста!", "Трибунал", "Перед ужином", "В метель", "Кто смеется последним" и других. Зинаида Зубкова не боится экспериментов. Спектакль Купаловского театра "Свадьба", поставленный в 2009 году совместно с российской студией был на гастролях в Европе. Причем гастроли прошли триумфально - Мадрид, Париж, Нормандия с восторгом принимали в юбилейный чеховский год постановку, которую никак не назовешь классическим прочтением Чехова.

Зинаида Петровна Зубкова - старейшая актриса Купаловского театра, в "Свадьбе" играла невесту. Ее трогательность, изящество и удивительное достоинство покорило европейскую публику. В постановке "Вечер" она получила роль крестьянки. До этого момента Зубкова никогда не играла деревенских женщин. Чтобы войти в роль, ей приходилось много репетировать за стенами театра. Она носила длинную юбку, платок и тапочки. Со стороны это выглядело смешно.

Зинаида Петровна также много работала на радио, где ее голосом разговаривали герои множества популярных радиопостановок. И в 1984 году за роль Марыси в радиоспектакле "Хамутиус" по поэме Аркадия Кулешова она получила Государственную премию Беларуси.

Зинаида Зубкова снималась в фильмах и сериалах "Каменская", "Ускоренная помощь 2", "Ваша честь", "Враги", "Не хочу жениться!", "Я сыщик", "Волки", "Захватчики", "Тихий центр" и многих других.

В 1989 году Зинаида Петровна была удостоена звания заслуженной артистки Республики Беларусь, в 2013 году указом Президента Республики Беларусь ей было присвоено почетное звание народной артистки Беларуси.-0-