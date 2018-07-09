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Народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко исполняется 85 лет

Культура 09.07.2018 | 08:42
Кадр из кинофильма "Тихий дон"
Кадр из кинофильма "Тихий дон"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замечательной актрисе, народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко сегодня исполняется 80 лет.

Родилась Зинаида Михайловна Кириенко 9 июля 1933 года в Махачкале. Когда настало время идти в первый класс, началась война. Ей пришлось пропустить год, поскольку все мужчины-учителя ушли на фронт.

По окончании семи классов школы Зинаида отправилась в Москву, где поступила в железнодорожный планово-финансовый техникум. Проучившись в Москве всего полгода, она возвратилась обратно в станицу. Второй семестр девушка доучивалась в сельхозтехникуме.

На следующий год Зинаида вновь направилась в Москву, но теперь ее целью было стать не бухгалтером и не агрономом, а актрисой. Первоначально во ВГИК она была принята условно. В какой-то степени Зинаиде повезло. Тамара Федоровна Макарова, которая состояла в приемной комиссии, обратила внимание на провинциальную девушку и предложила ей приехать на будущий год. На следующий год Кириенко успешно прошла все туры и была зачислена во ВГИК, который закончила в 1958 году.

Первую роль в кино Зинаида Кириенко сыграла по окончании первого курса. В то время ООН задумала грандиозный проект. Предполагалось снять международный киноальманах "Роза ветров", рассказывающий о борьбе женщин за мир. Каждую из новелл снимали в разных странах. В российской новелле "Надежда" сыграла первокурсница Зинаида Кириенко.

На съемках этой картины талантливый режиссер Сергей Герасимов пришел к мнению, что роль Натальи Мелеховой, женщины ранимой и в то же время сильной, в фильме "Тихий Дон" необходимо доверить Зинаиде Кириенко. В этом его убедили непосредственность, полнота самоотдачи и яркая эмоциональность юной актрисы.

Зинаида Кириенко создала ярчайший образ. Она наделила Наталью Мелехову мощным драматическим темпераментом, сильными чувствами, нежеланием мириться с унижением и предательством. Казалось, что только в этой молодой актрисе и могла ожить героиня Шолохова.

Роль Натальи принесла молодой актрисе большую популярность, а следующие работы лишь укрепили ее. Она снялась в фильмах "Поэмы о море" и "Сорока-воровка".

По окончании ВГИКа Кириенко устроилась работать в Московский драматический театр на Малой Бронной, но уже в 1961 году перешла в Театр-студию киноактера.

Одновременно актриса активно снималась в кино, стараясь выбирать для себя сценарии и драматургию, которые позволили бы ей найти новые повороты, но вместе с тем дали бы возможность жить на экране страстно и ярко. Одна за другой выходили картины с ее участием: драма Сергея Бондарчука "Судьба человека", героическая кинопоэма Юлия Солнцева "Повесть пламенных лет", мелодрама Василия Пронина "Казаки".

К середине 60-х годов Зинаида Кириенко была уже одной из самых популярных молодых актрис, любимицей многомиллионной зрительской аудитории.

Однако наступил восьмилетний период, когда актриса не снималась в кино. Вплоть до 1974 года она работала в Театре киноактера, где играла Катерину в "Грозе" Островского и Александру Перегонец в спектакле "Они были актерами".

Евгений Матвеев стал ее вторым "крестным отцом" в кино. Он пригласил актрису на главную роль Ефросиньи Дерюгиной в картину "Любовь земная". За исполнение этой роли в 1979 году Зинаида Михайловна была удостоена Государственной премии СССР и звания народной артистки РСФСР.

Позднее она играла в фильмах Евгения Карелова "Два капитана", детективе Альберта Мкртчяна "Лекарство против страха" и ряде других фильмов.

Когда наступило смутное время перестройки, Зинаида Кириенко оказалась вне кино, причиной этого стал общий развал отечественного кинематографа.

Очередное возвращение на экран состоялось в 1996 году, причем вновь в картине Евгения Матвеева. В мелодраме "Любить по-русски - 2" Кириенко сыграла женщину-прокурора, которую звали Зинаида Георгиевна Широкова, что совсем не случайно. Ведь это настоящие фамилия, имя и отчество актрисы. Ей очень хотелось, чтобы они прозвучали хотя бы в кино. На самом деле ее фамилия не Кириенко, а Широкова. И отчество не Михайловна, а Георгиевна. Но об этом актриса открыто может говорить только сейчас, когда все репрессированные реабилитированы, а о временах террора пишут в учебниках истории. В 1939 году, когда Зине было всего лишь шесть лет, ее отца арестовали. Иначе и быть не могло, ведь до революции он был юнкером, а потом эмигрировал в Англию. После ареста отца задачей матери стало, чтобы семья не попала под репрессии, как это обычно бывало. Поэтому, выйдя замуж второй раз, мать сменила дочери отчество и фамилию.

Со своим будущим мужем Валерием Алексеевичем Тарасевским Зинаида Михайловна познакомилась во время съемок фильма "Казаки", которые происходили в Грозном. Спустя два месяца после знакомства Зинаида и Валерий сыграли свадьбу, а после окончания съемок молодые уехали в Москву. Валерий оказался надежной опорой для Зинаиды. Зинаида Кириенко и Валерий Тарасевский вместе прожили долгую и счастливую жизнь. В 2004 году Валерий Алексеевич умер.

Дети Зинаиды Михайловны и Валерия Алексеевича не стали актерами. Тимур Тарасевский окончил институт военных переводчиков. Впоследствии он ушел из армии и стал предпринимателем. Максим учился в институте по менеджменту-аудиту. У обоих сыновей свои семьи, они подарили Зинаиде Михайловне пятерых внуков.-0-

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