Народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву исполняется 95 лет

Леонид Щемелев на открытии своей выставки в Художественном музее Витебска. 10 июля 2010 года

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному художнику, лауреату Государственной премии Беларуси Леониду Щемелеву сегодня исполняется 95 лет.

Живописец Леонид Дмитриевич Щемелев стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Его творчество называют летописью эпохи. В своих произведениях Щемелев прославляет Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен - подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли.

Родился художник 5 февраля 1923 года в Витебске. Окончив Белорусский театрально-художественный институт, преподавал в Минском художественном училище, Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству. Также был преподавателем на архитектурном факультете Белорусского политехнического института.

Леонид Щемелев - участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.

На выставке Леонида Щемелева. 3 июня 2010 года

Жизнь не была легкой для Леонида Дмитриевича, как и для многих других художников старшего поколения. Творческую биографию Леонида Щемелева можно считать отражением истории страны. Художник - участник Великой Отечественной войны. Щемелев воевал на Курской дуге, освобождал от врага Беларусь, в бою за Мозырь был тяжело ранен. Безусловно, эти драматические события повлияли на его творчество, определили стилевые характеристики и смысловую наполненность его живописи.

"Все, что я воплощаю в холстах, - моя жизнь. Это история моей Родины. Это память, как одно из самых заветных понятий. Это люди, которых бесконечно люблю. И - природа, без которой не мыслю своего существования", - говорит Леонид Щемелев.

В Национальном художественном музее Республики Беларусь на открытии юбилейной выставки живописи и графики Леонида Щемелева "Художник и время". 5 февраля 2013 года

Как написал исследователь его творчества Борис Крепак, у Щемелева нет произведений, которые продиктованы "ума холодным наблюденьем", лишены личной веры, страсти. Произведения художника выделяются свободной манерой исполнения, использованием светотеневых динамических эффектов, отсутствием детализации, экспрессивностью, а портреты - психологической глубиной и щедростью характеристик. Среди работ: картины "Трудные годы", "Первый день мира", "Полевой трибунал", циклы "Край мой Минщина", "Льны ивенецкие", "Лето", портреты "Учительница", белорусских художников Григория Ващенко и Виталия Цвирко, "Автопортрет", пейзажи "Осенний клич", "Зима в Ракове", "Майский вечер".

Влияние Леонида Щемелева на живописную культуру Беларуси второй половины XX столетия огромно. Он имеет много учеников и последователей.

Книга, посвященная творчеству Леонида Щемелева

Звание заслуженного деятеля искусств Беларуси ему было присвоено в 1977 году, звание народного художника Беларуси - в 1983 году. Он является лауреатом Государственной премии Беларуси (1982 год). За значительный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства живописец награжден медалью и орденом Франциска Скорины, серебряной медалью ВДНХ СССР. В 2010 году за серию работ "Палитра моего времени" ему было присуждено звание лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства.

В Минске в 2003 году была открыта Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелева, основу которой составили произведения, подаренные городу художником. Галерея Леонида Щемелева стала одним из центров культурной жизни белорусской столицы. С 2003 года Леонид Дмитриевич - почетный гражданин города Минска.

Выставка живописи Леонида Щемелева откроется в Национальном художественном музее к 95-летию народного художника Беларуси. Экспозиция олицетворяет 70 лет жизни в искусстве Леонида Щемелева - от послевоенного учащегося к выдающемуся мастеру XXI века, жизнь и судьба которого пример исключительного человеческого и творческого долголетия, стойкости и верности избранному пути. На выставке будет представлено 60 произведений 1960-2000-х годов из собраний Национального художественного музея Беларуси, Белорусского союза художников, Музея истории города Минска.

24 января 2018 года в эфире социокультурного канала "Беларусь 3" стартовал проект "Современное искусство Беларуси", один из 10-ти фильмов которого посвящен народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву.-0-