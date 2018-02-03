Выставка живописи Щемелева откроется к 95-летию мастера в Национальном художественном музее 6 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Леонида Щемелева откроется в Национальном художественном музее 6 февраля к 95-летию народного художника Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Экспозиция олицетворяет 70 лет жизни в искусстве Леонида Щемелева - от послевоенного учащегося к выдающемуся мастеру XXI века, жизнь и судьба которого пример исключительного человеческого и творческого долголетия, стойкости и верности избранному пути. На выставке будет представлено 60 произведений 1960-2000-х годов из собраний Национального художественного музея Беларуси, Белорусского союза художников, Музея истории города Минска.

Народный художник Беларуси, кавалер ордена Франциска Скорины, лауреат Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства Леонид Дмитриевич Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Участник Великой Отечественной войны, служил в пехоте, кавалерии, был тяжело ранен. Учился в Минском художественном училище (1947-1952) у Л.М. Лейтмана, Белорусском театрально-художественном институте (1953-1959) у В.К. Цвирко. Участник выставок с 1958 года, персональные проходили с 1962-го. С 2003 года в Минске работает Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелева.-0-