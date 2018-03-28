Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта отмечает 85-летие

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, кинорежиссеру и сценаристу Александру Митте сегодня исполняется 85 лет.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Его настоящая фамилия - Рабинович, в качестве псевдонима он взял фамилию одного из родственников со стороны матери. Его мать была репрессирована в 1937 году, поэтому ему пришлось несколько лет провести в детском доме до тех пор, пока в 1945 году не вернулся с фронта его отец.

Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Александра Митту знают и ценят как человека, глубоко увлеченного любимым делом, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин.

После окончания школы поступил в Московский инженерно-строительный институт имени В.Куйбышева. Обучение закончил в 1955 году, после чего некоторое время работал в различных литературно-художественных и юмористических журналах графиком-карикатуристом. В 1960 году окончил факультет режиссуры ВГИКа, где учился в мастерской Михаила Ромма.

В качестве режиссера успешно дебютировал в 1961 году: совместно с Алексеем Салтыковым поставил драму "Друг мой, Колька!..". Два года спустя снял приключенческую драму "Без страха и упрека".

Известность в Советском Союзе и за его пределами режиссеру принесла картина "Звонят, откройте дверь", в которой поднимались сложные вопросы вступающих в жизнь подростков. Картина была удостоена Большого приза "Золотой лев святого Марка" на венецианском кинофестивале детских фильмов.

В 1969 году режиссер завершил один из самых известных своих фильмов - "Гори, гори, моя звезда", а следующая его картина - школьная драма "Точка, точка, запятая" - появилась в 1972 году. После нее Митта вместе с японским режиссером Кендзи Есида снял ленту "Москва, любовь моя".

В музыкальной мелодраме режиссера "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) снялись Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Валерий Золотухин, Ирина Мазуркевич и другие звезды советского кинематографа.

В 1980 году Митта представил на суд зрителей свой самый кассовый фильм, первый советский фильм-катастрофу - "Экипаж". Его посмотрели 90 млн. зрителей, и продан он был в 92 страны мира.

За картину "Затерянный в Сибири" режиссер чуть было не получил "Оскар". Успехом на территории постсоветского пространства пользовался поставленный Миттой телевизионный сериал "Граница: Таежный роман" (2001). За эту картину Митта был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Митта преподает в Гамбурге и московской "Школе-студии Александра Митты", является автором книги "Кино между адом и раем".

Александр Митта - заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии России, народный артист Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств.-0-