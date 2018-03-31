Народный артист России Владимир Винокур отмечает юбилей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня советскому и российскому юмористу, певцу и телеведущему Владимиру Винокуру исполняется 70 лет.

Лукашенко поздравил Владимира Винокура с 70-летием "Благодаря исключительному таланту, обаянию и широкому диапазону творческих возможностей вы заслужили зрительскую любовь и признание профессионалов. Вами создано множество ярких, запоминающихся сатирических образов и мастерских пародий", - говорится в поздравлении.

Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в городе Курске. Мальчик рос в дружной семье. Отец, Натан Львович Винокур, управлял строительным трестом, мать, Анна Юльевна, преподавала русский язык и литературу в школе. Предками Владимира были евреи и украинцы.

В школе Володя учился без энтузиазма. Но в 4 классе, когда классным руководителем стала мать Винокура, мальчик был вынужден подтянуться в учебе. С отцом у будущего юмориста были доверительные отношения. В семье Винокуров отца в шутку называли главным режиссером.

С ранних лет Володя увлекался пением. Сначала он выступал дома на праздниках, пел для себя и в одиночестве. Позже, в школьные годы, занимался в кружке самодеятельности, не забывая о пении. Заметив вовремя это увлечение, мать отвела сына в городской Дворец пионеров, где он совсем скоро стал солистом детского хора и влюбился в сцену.

В возрасте 14 лет Владимир отправился на отдых в знаменитый летний лагерь "Артек". Там он участвовал в международном конкурсе, где исполнил "Бухенвальдский набат", и победил. Золотую медаль ему вручил первый космонавт Юрий Гагарин. В летнем лагере Винокур познакомился с Семеном Дунаевским, который разглядел способности подростка. Дунаевский дал ему дельный совет - не заниматься вокалом, пока не пройдет переломный момент для подростка и голос не установится. Родители не понимали, почему сын перестал петь, Владимира уговаривали, наказывали, запрещая играть на улице. В результате по настоянию отца он поступил в строительный колледж.

Параллельно Винокур записался на вечернее отделение музыкального училища, выбрав дирижерско-хоровое отделение. Еще не получив среднего образования, Владимир решил попробовать себя на вступительных экзаменах в ГИТИС. Первые три экзаменационных тура дались Винокуру легко, однако вскоре выяснилось, что документы у молодого человека отсутствуют, и ему было отказано в поступлении.

После окончания обучения в колледже Винокура призвали в армию, где его записали в ансамбль песни и пляски. Одновременно с выполнением воинских обязанностей Владимир пробовал себя в роли конферансье, солиста, пел в хоре. Во время прохождения службы ансамбль часто выезжал для выступлений в госпитали. Через два года, находясь в числе военнослужащих, Винокур решил еще раз попробовать подать документы на поступление в ГИТИС, и в этот раз его приняли.

С 1973 по 1975 годы совмещал учебу с работой в цирке на Цветном бульваре, где исполнял песни (в частности, песню "Товарищ КамАЗ") и познакомился с Ю.Никулиным. На четвертом курсе главный режиссер Московского театра оперетты Г.Ансимов пригласил Винокура к себе, и тот за два года сыграл там множество ролей.

В 1974 году по рекомендации пианиста М.Банка артист попал в популярный ВИА "Самоцветы", где выступал с монологом Леонида Якубовича "Про старшину Ковальчука". В 1977 году Винокур стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, выступив с этим монологом. С тех пор начал сольную карьеру, выступал на главных сценах страны, выезжал за рубеж в составе официальных делегаций.

Параллельно его начали приглашать для съемок в телевизионных передачах. Он участвовал в таких программах, как "Вокруг смеха", "Новогодний аттракцион", "Аншлаг", где выступал с многочисленными пародиями и со временем становился все более популярным и узнаваемым.

В 1989 году в возрасте 41 года Винокур открыл собственный театр. Он получил название Театр пародий Владимира Винокура. Через восемь лет театру был присвоен статус государственного. В стенах этого учреждения с успехом шли постановки "Выхожу один я…", "Нет ли лишнего билетика", "Вино-Шоу-Кур". Владимир Винокур много лет работал с Аркадием Аркановым, Александром Ширвиндтом, Лионом Измайловым, Сергеем Дроботенко и другими юмористами. Выступал на закрытых концертах для партийных лидеров, а также перед советскими войсками в Афганистане.

В 1993 году вышел первый фильм с участием Винокура - "Пистолет с глушителем". Сегодня фильмография юмориста насчитывает более десяти ролей в кино. Актер остается верен своему амплуа, поэтому роли его в основном юмористические.

Женился Винокур достаточно рано. Со своей будущей женой Тамарой Перваковой он познакомился в театре оперетты. Поначалу она никак не откликалась на его ухаживания, что очень задевало самоуверенного молодого артиста. Однако со временем она все же согласилась стать его женой. Ссорились супруги редко, разве что из-за того, что жена плохо готовила, а юморист всегда любил вкусно поесть. Со временем Первакова научилась готовить, но как только на домашней кухне появились кулинарные изыски, Винокур решил худеть.

В этом счастливом браке появилась на свет обожаемая отцом дочь Анастасия, которая пошла по стопам матери и работает балериной на сцене Большого Театра.

В 1984 году Владимир Винокур получил звание заслуженного артиста РСФСР, а через пять лет - народного артиста РСФСР. Также юморист награжден орденом Почета (2000), орденом Дружбы, орденом за заслуги перед Отечеством 3 и 4 степени, 8 медалями.-0-