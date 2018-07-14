Наталию Орейро впечатлила организация "Славянского базара в Витебске"

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Наталию Орейро впечатлила организация Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом популярная актриса и певица рассказала сегодня на "Звездном часе" в Международном пресс-центре фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.
"Музыкальный конкурс и сам фестиваль меня очень впечатлили. Форум очень большой, прекрасно организован и спродюсирован. Очень сильный состав артистов. Музыка, художественное оформление сцены, свет - все очень понравилось", - поделилась популярная актриса.
"На бэкстейдже очень горячо, много людей, все смотрят костюмы, наносят грим, волнуются. Но на сцене все блестит, сверкает и проходит идеально. Хотелось бы побыть зрителем, сегодня это мне удастся", - добавила Наталия Орейро.
Много хороших впечатлений осталось у актрисы от Беларуси в целом: если в Витебске Наталия Орейро находится впервые, то в Минске она уже бывала ранее. "Здесь очень красиво, даже чем-то напоминает мою родину - Уругвай. Очень чистые города, воспитанные люди. Потрясающе!", - сказала звездная гостья.
Наталия Орейро - популярная актриса и певица, дизайнер, член международного жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", проходящего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-
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