Наталию Орейро впечатлила организация "Славянского базара в Витебске"

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Наталию Орейро впечатлила организация Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом популярная актриса и певица рассказала сегодня на "Звездном часе" в Международном пресс-центре фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Музыкальный конкурс и сам фестиваль меня очень впечатлили. Форум очень большой, прекрасно организован и спродюсирован. Очень сильный состав артистов. Музыка, художественное оформление сцены, свет - все очень понравилось", - поделилась популярная актриса.

"На бэкстейдже очень горячо, много людей, все смотрят костюмы, наносят грим, волнуются. Но на сцене все блестит, сверкает и проходит идеально. Хотелось бы побыть зрителем, сегодня это мне удастся", - добавила Наталия Орейро.

Много хороших впечатлений осталось у актрисы от Беларуси в целом: если в Витебске Наталия Орейро находится впервые, то в Минске она уже бывала ранее. "Здесь очень красиво, даже чем-то напоминает мою родину - Уругвай. Очень чистые города, воспитанные люди. Потрясающе!", - сказала звездная гостья.

Наталия Орейро - популярная актриса и певица, дизайнер, член международного жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", проходящего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

Наталия Орейро: на музыкальном конкурсе важно передать магию песни Популярная артистка в этом году вошла в состав жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", проходящего в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".