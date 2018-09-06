Национальная библиотека Беларуси награждена дипломом Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси награждена дипломом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Диплом вручил министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка", передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние десятилетия библиотека осуществила целый ряд крупных проектов по сохранению, умножению и популяризации книжного наследия Беларуси. В связи с этим я имею честь от имени Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО наградить библиотеку дипломом за значительный вклад в сохранении белорусского культурного наследия и эффективную деятельность в сфере международного и гуманитарного сотрудничества", - отметил министр иностранных дел.

В свою очередь директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский поблагодарил министерство, Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО за помощь в издании "Букваря". По его словам, до конца недели экземпляры факсимильного издания будут доставлены в зарубежные диппредставительства в Беларуси.

Презентация факсимильного издания "Букваря" состоялась неделей ранее в Национальной библиотеке, которая реализовала этот проект при поддержке министерств иностранных дел, культуры и образования, посольств Беларуси в Великобритании и в Латвии, Европейского банка реконструкции и развития и Белинвестбанка. В работе принимали участие Международная ассоциация белорусистов, Лондонская библиотека Миддл Темпл, Белорусский государственный университет.

Первой в мире книге под названием "Букварь" 24 июля исполнилось 400 лет. В 1618 году увидел свет "Букварь славянского языка", и к его появлению имели отношение белорусы.

Первый "Букварь" вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. "Букварь" вышел на 52 листах в карманном формате. В нем размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.

Юбилейные мероприятия в Национальной библиотеке проходят с начала года. К этому времени состоялись выставки, которые продемонстрировали 400-летнюю историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира. -0-