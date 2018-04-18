Национальная библиотека Беларуси приглашает 20 апреля совершить путешествие во времени

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает совершить путешествие во времени в "Библионочь-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Мероприятия "Библионочи-2018" 20 апреля пройдут с 19.00 до 23.00. Начнется она в центральном холле, а затем можно отправиться на экскурсионный тravel-фэст "По просторам", отдохнуть в зоне "Виниловый релакс", побывать на танцевальных мастер-классах либо на психологических тренингах.

Для тех, кто собирается прийти шумной компанией, - настольные игры от Hobby World, для любителей интеллектуальных игр - шахматы и шашки. Знатоков литературы ждет популярный минский паб-квиз LitERA Quiz. Будет звучать музыка разных эпох. Лучшие мировые хиты, музыка в стиле фанк, регги, соул, вeatbox и романтик от исполнителей Андрея Маркуца и Алисы Селезневой, Федора Живолевского, Виктора Бородина, Макса Буринского, групп SDL, Karandashis, Streetbands и "Бронепаровоз".

Гости вечера смогут попасть в прошлое: для посетителей подготовлена выставка "Сделано в СССР", будет работать пионерская площадка "Будь готов! Всегда готов!" и уголок советской моды "Ателье стиля".

В программе предусмотрено "неДетское время": с 19.20 до 21.00 для маленьких гостей библионочи пройдут творческие мастер-классы, театральные постановки, занимательные опыты от музея науки "Элементо", шоу мыльных пузырей, караоке.

Кроме того, на библионочи будут работать три бонусные площадки - выставка художественных голограмм "Просвещение. Познание. Прогресс", музей науки "Элементо" и музыкальная площадка "Время любить" на "Панораме" (22-й этаж). Вход - по предъявлению фишки, полученной по итогам конкурса в группе мероприятия "Библионочь 2018 в НББ" VK, а также за активное участие в конкурсах на площадках библионочи.

В ежегодной акции в поддержку чтения примут участие 8 столичных библиотек. Каждая из них предлагает оригинальные темы на любой возраст и вкус. НББ проводит библионочь на тему "Параллели времени", Центральная научная библиотека НАН Беларуси - "История на сон грядущий", Центральная библиотека им. Янки Купалы - "Городской квартал". Тема библионочи в фундаментальной библиотеке БГУ - "Вокруг света за одну ночь", в научной библиотеке БНТУ - "Минск".

В трех учреждениях пройдут мероприятия библионочи для детей с 18.00 до 21.00. С детьми можно отправиться в Центральную детскую библиотеку им. Н. Островского (тема: "Миллион приключений"), детскую библиотеку №16 (тема: "Чтение. Фантазия. Творчество"), детскую библиотеку №3 им. А. Гайдара (тема: "Сказочный мирок"). Вход на мероприятия свободный.-0-