Национальный костюм стал основной темой международного форума традиционной культуры в Могилеве

25 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Национальный костюм стал основной темой VI Международного форума "Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества", который сегодня начал работу в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул начальник главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Василий Черник на торжественном открытии мероприятия, именно в традиционном национальном костюме единой идеей консолидируются различные виды народного искусства, менталитет, уклад жизни и место проживания отдельного народа, географические особенности страны.

Главным событием первого дня форума стало открытие международной научно-практической конференции "Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре", участники которой познакомились со своеобразием традиционной одежды Грузии, Латвии и Узбекистана. В завершении выступлений гостей форума ждал сюрприз - дефиле-демонстрация традиционных костюмов белорусских регионов.

Во второй день конференции будут заслушаны доклады о национальной одежде народов России, элементах китайских и азербайджанских традиционных нарядов, особенностях казахских свадебных одеяний и др.

В программу первого дня форума вошел также праздник народного творчества "Сябрына беларускага майстэрства", где было представлено фольклорное наследие Могилевской земли. Познакомили гостей и с традициями изготовления соломенных пауков в Быховском районе - нематериального наследия региона, которое внесено в 2017 году в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

В дни форума организованы демонстрации экспозиций областного конкурса-выставки аксессуаров и элементов к традиционному и стилизованному народному костюму "Мир формы и цвета", смотра-конкурса "Магілёўская лялька ў рэгіянальным строі", состязания на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов Могилевщины в традиционном и современном стилях.

Форум проводится в Могилеве раз в два года и уже давно зарекомендовал себя прочной площадкой для определения стратегий поддержки и развития традиционной культуры, обмена опытом работы, определения роли учреждений культуры в процессе трансляции духовных ценностей, поиска путей международного сотрудничества в этом направлении.

В этом году участниками встречи стали представители десяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана, Украины, Китая. Это ученые и специалисты по изучению и сохранению народных культурных традиций, которые в условиях глобализации как нельзя лучше понимают и ценят значимость национальной культурной самобытности и духовности в современном мире.

Организаторами международного форума выступили Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком, Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-