Naviband выпустила клип на свою первую песню на украинском языке

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский коллектив Naviband представил клип на свою первую песню на украинском языке "Сумне море". Видео появилось на официальном YouTube-канале группы.

Изначально эту композицию Артем и Ксения написали на родном белорусском языке. Но когда проходила запись песни, им напели ее слова на украинском, что очень понравилось ребятам.

Режиссером клипа выступил Антон Мамоненко. Эта композиция войдет в дебютный альбом группы под названием Naviband. В нем также будет и белорусский вариант песни.-0-