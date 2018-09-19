Naviband выпустила клип на свою первую песню на украинском языке

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский коллектив Naviband представил клип на свою первую песню на украинском языке "Сумне море". Видео появилось на официальном YouTube-канале группы.
Изначально эту композицию Артем и Ксения написали на родном белорусском языке. Но когда проходила запись песни, им напели ее слова на украинском, что очень понравилось ребятам.
Режиссером клипа выступил Антон Мамоненко. Эта композиция войдет в дебютный альбом группы под названием Naviband. В нем также будет и белорусский вариант песни.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4814 BYN
|2.458 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1226 BYN
|2.101 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.1356 BYN
|3.131 BYN
|3.14 BYN