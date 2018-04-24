Названа дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия киноискусств объявила дату церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году. Она пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля, сообщают информагентства.

Отмечается, что отбор претендентов на заветную статуэтку начнется 7 января 2019 года, а завершится 14 января. Шорт-лист номинантов станет известен 22 января.

В 2018 году церемония вручения премии "Оскар" прошла 4 марта. Лучшим фильмом года была названа картина режиссера Гильермо Дель Торо "Форма воды".-0-