Названа дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия киноискусств объявила дату церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году. Она пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля, сообщают информагентства.
Отмечается, что отбор претендентов на заветную статуэтку начнется 7 января 2019 года, а завершится 14 января. Шорт-лист номинантов станет известен 22 января.
В 2018 году церемония вручения премии "Оскар" прошла 4 марта. Лучшим фильмом года была названа картина режиссера Гильермо Дель Торо "Форма воды".-0-
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