Неизвестный ранее автограф Максима Богдановича пополнил экспозицию музея поэта в Ярославле

16 августа, Ярославль /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Неизвестный ранее автограф Максима Богдановича пополнил экспозицию литературного дома-музея поэта в Ярославле. Об этом сообщила журналистам директор музея Наталья Прохорова, передает корреспондент БЕЛТА.

Автограф был найден исследователями в архиве библиотеки Ярославского государственного педагогического университета. Летом нынешнего года он был передан во временное пользование музею для публичной демонстрации.

Обнаруженный автограф поэта посвящался издателю ярославской газеты "Голос", в которой публиковался Максим Богданович.

Наталья Прохорова рассказала, что возглавляемый ею музей ведет активную просветительскую и научно-исследовательскую работу. В его стенах комплектуется библиотека славянской литературы, аудиотека белорусской музыки, этнографическая и бытовая коллекция. На базе музея проводит свои мероприятия ярославская региональная общественная организация русско-белорусской дружбы "Сяброўства". По словам Натальи Прохоровой, музей активно посещают не только белорусы и россияне, но и туристы из Германии, Италии, Польши и других стран.

Сегодня в музее Максима Богдановича побывали участники экспертно-медийного семинара "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", который 14-16 августа проходит в Нижнем Новгороде и Ярославле. Мероприятие с участием научных сотрудников и журналистов из Беларуси и России организовали Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство "Россия сегодня".-0-