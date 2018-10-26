Ночь комсомольского кино пройдет в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 26 на 27 октября с 22.00 до 06.00 в кинотеатре "Комсомолец" пройдет ночь кино "Время выбрало нас", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Сергей Клишевич.

По его словам, зрителям будет представлен пятисерийный фильм Михаила Пташука "Время выбрало нас" производства киностудии "Беларусьфильм". Лента была презентована осенью 1979 года и награждена премией Ленинского комсомола. "Действия в драме разворачиваются во время Великой Отечественной войны в западной части БССР. В центре внимания - партизанское движение, в котором принимают участие активисты комсомола. На таких картинах раньше воспитывали молодежь. Вот и мы хотим показать нашим современникам эту поучительную ленту. Всегда интересно вернуться в прошлое, посмотреть, как это было. Фильм рассказывает о героизме молодых ребят, таких же, какие будут сидеть сегодня во время просмотра ленты в зале. Перед современной молодежью стоят новые задачи, но важно помнить про подвиг тех ребят, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли мирно жить и развиваться. Показ приурочен к 100-летию ВЛКСМ, мы пригласили актеров, ветеранов комсомола, чтобы провести диалог поколений. Сегодня ночные кинопоказы популярны у молодежи, поэтому мы решили выбрать именно такой формат мероприятия", - сказал Сергей Клишевич.

На протяжении всей ночи в кинотеатре будут работать интерактивные площадки. "Зрители смогут принять участие в квест-фотомарафоне "Комсомолец", во время которого они будут получать задания, в челлендж-марафоне, интеллектуальной игре "Комсомольские строки". Любой желающий сможет испытать свои силы в играх "Морской бой", "Крестики-нолики", в спортивном соревновании по прыжкам в резиночку. Также будет представлена экспозиция из Музея комсомольского и молодежного движения Фрунзенского района столицы. Будет также организована стилизованная фотозона "Время прошлого", где будут выставлены раритетные экспонаты: комсомольские билеты, значки, комсомольская форма тех времен и куртки студотрядовского движения. Планируем весь кинотеатр стилизовать под эпоху того времени", - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.-0-