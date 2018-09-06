Новинки художественной и учебной литературы представят на выставке Made in Belarus в Ташкенте

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги будут представлены на выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет с 14 по 19 сентября 2018 года в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
В экспозицию войдут новинки художественной, учебной и научной литературы издательств "Мастацкая літаратура", "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Народная асвета", "Вышэйшая школа".
Свою продукцию на выставке "Made in Belarus" представят более 130 ведущих белорусских организаций - экспортеров продукции, товаров и услуг в различных отраслях: машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицина и фармацевтика, спорт и туризм, транспорт и логистика, научно-технические достижения и образовательные услуги, информационные технологии и телекоммуникации.
Выставку организует Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке государственных органов двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-
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